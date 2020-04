El fenómeno de los niños que no quieren salir de casa por miedo al coronavirus

El alivio del confinamiento por el coronavirus no lo viven igual todos los niños. El pasado domingo muchos padres vieron cómo sus pequeños se resistían a abandonar sus seguras casas para pisar la calle donde vive ese bichito llamado Covid-19 que los ha dejado sin clase, sin parque y sin amigos durante casi dos meses.

Cristina y Luis, padres de niños de ocho y seis años respectivamente, han vivido esta historia en primera persona. “Tiene miedo al virus. Ahora no sé qué hacer. Le intento convencer pero nada y tampoco lo quiero obligar de un día para otro”, escribía Luis este martes en Twitter .

Mi hijo, no quiere salir a la calle por miedo. Tiene 8 años, le explicamos que si va con cuidado y con mascarilla es seguro salir. El es asmático y no lo ve claro... Y con razon!

Hola @doctorgaona le acabo de preguntar a mi hijo de 6 años si quiere salir a pasear un poco por la calle y no quiere porque dice que tiene miedo al virus, ahora no se que hacer, le intento convencer pero nada y tampoco le quiero obligar de un dia para otro,que puedo hacer?

No son casos excepcionales. “Lo más normal es que los niños tengan ganas de salir, pero también pueden sentirse inseguros e incluso ofrecer resistencia”, explica el psicólogo José Antonio Luengo, del Colegio de Psicólogos de Madrid. “Es algo habitual en una situación de esta naturaleza”, continúa el especialista, para el que este miedo infantil es en gran medida reflejo del mostrado por los adultos. “El miedo se transfiere en la interacción social. Si yo lo veo en la cara de mi padre, aunque no me lo esté diciendo, yo también lo miedo”, añade.