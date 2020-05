El reto de buscar empleo en plena pandemia

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Una oficina de empleo cerrada durante el estado de alarma.

La destrucción de empleo provocada por el coronavirus no tiene precedentes en la historia de España. La Seguridad Social ha perdido más de 900.000 afiliados entre la segunda mitad de marzo y el mes de abril. La inmensa mayoría de ellos eran trabajadores temporales, con peores condiciones laborales y, por tanto, peores prestaciones.

La actividad en su sector se paralizó completamente desde mediados de marzo y él, como muchos de sus compañeros, se fue a la calle. “Antes de que se decretara el estado de alarma fui despedido, porque ya se veían venir el asunto. No pueden mantener a todos los empleados si no hay movimiento”, lamenta.

Eso sí, las ofertas se han reducido durante la pandemia. La página web de la Agencia para el Empleo de la capital solo ofrecía 51 puestos de trabajo este jueves. “Ahora mismo no hay mucha oferta”, confesaba Belén García, gerente de la misma, esta semana en una charla virtual a través de YouTube con trabajadores en situación de desempleo.

Las empresas de trabajo temporal también siguen funcionando. “El 75% de las empresas no han detenido sus procesos de selección en esta situación, según una encuesta. Incluso se están produciendo el fenómeno de personas con un perfil totalmente ajeno, se interesan por las ofertas en el sector agrario”, asegura Valentín Bote, director de Randstad Research .

Al igual que hace David, recurre a internet. “Busco ofertas por Infojobs, que no sean de trabajo físico como dependiente, pero no hay, estando la situación como está”, asegura Daniel, que tiene una enfermedad neuromuscular, lo que limita las opciones.

A pesar de las dificultades, no se rinden. David consulta ofertas de trabajo en los portales de empleo de internet y en la página del SEPE, no solo en el sector de la seguridad, en el que tiene experiencia, sino que baraja ha ampliado las opciones. “A estas alturas de lo que sea, todos los trabajos son honrados, pero hay que comer”, señala.

Las expectativas de ambos para encontrar un puesto de trabajo en medio del estado de alarma son prácticamente nulas. No hay posibilidad de desplazarse a ninguna empresa para echar un currículum o hacer una entrevista.

Si no puedes ver el gráfico, sigue este enlace .

A pesar de la parálisis de gran parte de la actividad económica, el mercado laboral no se ha detenido completamente durante el estado de alarma, aunque sí se ha ralentizado. Las firmas de contratos, que suelen marcar el ritmo de creación de empleo en un país con tanta temporalidad, se han desplomado.

“Se están demandando muchos perfiles relacionados con el sector de la logística o el transporte, debido al auge del comercio digital. También hay ciertos sectores clave en los que no se ha detenido la actividad durante estos meses y que siguen demandando profesionales, como la distribución o determinadas industrias como farmacéutica o química”, coincide Bote.

Si no puedes ver el gráfico, sigue este enlace .

“Solo pedimos igualdad respecto a los ERTEs, que no se nos descuenten los días. Desde el inicio del estado de alarma son días perdidos, porque no podemos salir a buscar empleo. Si no paran el reloj de las prestaciones para poder tener algo de esperanza estamos condenados a la pobreza”, señala Daniel, cuya ayuda terminó el pasado 29 de abril.

Ojalá les escuchen y encuentren trabajo pronto.