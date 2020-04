El catedrático en economía, Juan Torres, ha estado en Late Motiv, el programa de Andreu Buenafuente en #0, donde ha reflexionado sobre la economía y el coronavirus.

″¿No te parece un fracaso del sistema que se esté planteando la dicotomía entre economía o vida?”, ha querido saber Bob Pop.

“La dicotomía entre economía o vida solo puede existir en la cabeza de personas perversas. En personas que no son seres humanos. Un ser humano no se puede plantear la dicotomía entre economía y vida porque la economía no tiene sentido sin la vida”, ha señalado el experto.

El catedrático ha señalado que el hecho de que las personas se hagan este tipo de cuestiones tiene que ver con que “el mundo ha dado la vuelta” y que lo importante es “que la vida y la gente salga adelante”.

“Nos hemos acostumbrado a que lo primero sea ganar dinero y no le damos valor monetario a lo que tiene más valor. Ahora lo estamos viendo estos días qué es lo que tiene más valor: llevarnos bien con nuestra gente, sacar adelante la alimentación, el cuidado, el cariño...”, ha sentenciado el economista.