El mensaje de responsabilidad de Maribel Verdú tras contar cómo superó el coronavirus

El Hormiguero, el programa de Pablo Motos en Antena 3, cerró su semana con dos entrevistas bien distintas: a la nadadora olímpica Mireia Belmonte y a la actriz Maribel Verdú.

La intérprete, que fue la segunda entrevistada de la noche, contó que fue contagiada por el coronavirus al principio de la pandemia.

Verdú explicó que ella estaba en un festival en Bélgica cuando se empezó a encontrar fatal. “Según llegué del festival tuvimos que hacer pruebas de cámara porque estábamos a dos semanas de empezar una serie de televisión, y ahí estuve con fiebre”, continuó.

A pesar de describir su proceso con el virus como “llevadero”, narró que menos en los pulmones le afectó en todas partes y destacó sobre todo la pérdida del olfato y del gusto.

“Hablaba con mis padres, mis amigas y me decían que sería porque estaría muy congestionada, pero eso habría sido un día y no ocho. Me tomaba un Cola Cao y era como si me tomara cualquier otra cosa”, aseguró Verdú, que añadió que poco a poco fue recuperando esos sentidos y después se conocieron esos síntomas.

Además, cuando le comentaron desde el programa que ahora tendría inmunidad al haberlo pasado, envió un mensaje de prudencia y responsabilidad: “Teóricamente no puedo contagiarlo ni que me lo contagien, pero hay que ser precavido y cautos y hacer como si no lo hubieras pasado. Eso está ahí y no hay que olvidarse que es muy jodido”.