¿Qué se podrá hacer en el puente de diciembre en cada comunidad autónoma?

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images

Algunas comunidades ultiman las medidas y acuerdos sobre cierres perimetrales y apertura de comercios a una semana del puente de la Constitución o de la Inmaculada, mientras que otras ya ha decidido echar el cierre a sus territorios esos días intentado llegar con mejores cifras de contagios de coronavirus a la Navidad.



Esta es la situación por comunidades autónomas a una semana del puente, con la excepción de Canarias, que mantiene vuelos con la península y entre las islas y tiene todos sus negocios abiertos.

Comunidad de Madrid

La comunidad cerrará sus límites durante diez días, desde el viernes 4 hasta el lunes 14 de diciembre, para llegar a las fiestas navideñas en las mejores condiciones posibles desde el punto de vista epidemiológico.



El Gobierno madrileño ha instado a los ciudadanos a evitar las aglomeraciones y las calles comerciales en el puente de diciembre y en Navidad; la Delegación del Gobierno prepara el dispositivo de seguridad y movilidad para el puente de la Constitución.



Cataluña



Los bares y restaurante de Cataluña han abierto de nuevo esta semana.



El Govern no prevé por ahora ampliar el confinamiento municipal de fin de semana a todos los días del puente de diciembre, con lo que a partir del lunes día 7, a las 6 de la mañana, los catalanes podrán moverse libremente por la región.



El cierre del perímetro municipal se aplica desde el viernes a las 6.00 horas -en la práctica es desde las 22.00 horas del jueves, cuando se impone el toque de queda nocturno-, hasta las 6.00 horas del lunes.



Comunidad Valenciana



Existe cierre perimetral de la comunidad al menos hasta el final del puente: el 9 de diciembre concluyen las restricciones en vigor y se revisarán las medidas en función de la situación epidemiológica, aunque el Ejecutivo valenciano ha dicho que para ello deberá estar “muy bien, muy bien y no parece que vaya a ser ese el dato”.



La restricción de entrada y salida de personas de la comunidad -salvo desplazamientos justificados- está vigente desde el pasado 30 de octubre.



“El próximo puente hemos de tener más prudencia que nunca porque todo lo que hemos avanzado, se puede perder si nos relajamos”, ha dicho su presidente, Ximo Puig.



Castilla y León



Las provincias de Segovia y Ávila han reabierto su hostelería, centros comerciales y gimnasios tras tres semanas de cierre total en Castilla y León, mientras que el resto de provincias mantienen la suspensión de estas actividades.



Dentro del cierre perimetral que rige en toda Castilla y León, las provincias de Segovia y Ávila tiene hasta el 3 de diciembre una limitación de entrada y salida de su perímetro conjunto por tener mejores registros epidemiológicos que el resto de la comunidad.



Está previsto analizar estos días las medidas para hostelería, instalaciones deportivas y centros comerciales vigentes por si se pueden cancelar a partir del 4 de diciembre.



Galicia



Al menos hasta el 4 de diciembre, la Xunta ha optado por cerrar por zonas, que se concentran en el entorno de las siete ciudades: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela, Vigo y Ferrol, y algunos municipios más con alta tasa de contagios.



En total, 68 municipios tienen limitada actualmente la entrada y salida de sus territorios y trabajan en “grados de salida distintos”, entre las ciudades y los núcleos rurales.



También hasta ese día se mantienen otras restricciones, de cierres de negocios de hostelería y la limitación de reuniones solo a convivientes.



El presidente Núñez Feijó apuesta por la “prudencia” por ver cómo evoluciona la situación de cara a la Navidad.



Andalucía



El presidente andaluz, Juanma Moreno, es partidario de esperar al puente de diciembre hasta conocer las próximas recomendaciones del comité de expertos, aunque opina que abrir “el grifo de la movilidad” puede hacer crecer los contagios.



A su juicio, lo “razonable” es que la movilidad esté limitada en estos momentos. Se plantea tras el puente, que la restricción de horarios para actividades no esenciales pase a las 20:00 o 21:00 horas.



El Ayuntamiento de Granada ha pedido al Gobierno la declaración de zona catastrófica debido a la situación que padece por la pandemia, que tuvo como “punto de inflexión” la evolución el pasado puente festivo del Pilar.



Islas Baleares



De cara al puente, ha ofrecido pruebas PCR gratis a todos los residentes de las islas que están temporalmente fuera del archipiélago y quieran viajar de la Península a Baleares.



El único cierre perimetral vigente en Baleares afecta a la ciudad mallorquina de Manacor, en vigor hasta el 26 de noviembre, aunque el Govern estudia levantarlo antes, dada la buena evolución de la pandemia en el municipio.



A partir de este sábado, Baleares dispone de un nuevo sistema de alerta sanitaria de 5 niveles, de 0 a 4, para conocer cada semana cuál es el nivel de gravedad de la pandemia de la covid-19 y, en consecuencia, aplicar restricciones o medidas de desescalada.



Castilla-La Mancha



La comunidad mantiene el confinamiento perimetral “como mínimo” hasta pasado el puente de diciembre.



El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha destacado que se está trabajando para que el conjunto de la Comunidad Autónoma baje de nivel y suavizar las medidas en todas las poblaciones, lo que afectaría de forma positiva a la actividad de los negocios.



Aragón



A partir de mañana, Aragón levanta los confinamientos perimetrales de las tres capitales, pero mantendrá los provinciales hasta evaluar su efectividad y confirmar la tendencia a la baja de los contagios de covid-19.



El Gobierno aragonés apuesta por establecer directrices comunes y consensuadas en el conjunto del territorio nacional para contener la pandemia en Navidad.



Es partidario de la prudencia respecto a la adopción de medidas adecuadas porque ha asegurado que Aragón no se puede permitir “una cuarta ola”.



La Rioja



Desde hoy se levanta en Logroño la restricción de entradas y salidas y se reabrirá el sector hostelero, pero la región vive con confinamiento perimetral hasta el próximo 19 de diciembre, medida que se mantendrá también en la ciudad de Arnedo, donde continuará el cierre de su hostelería.



Sobre el puente de la Constitución, el Gobierno riojano espera que haya un acuerdo de mínimos entre Sanidad y comunidades en un próximo Consejo Interterritorial porque “siempre han dado buenos resultados”.



Todos los municipios riojanos tienen las mismas medidas genéricas para controlar la pandemia, como el toque de queda desde las 23 horas hasta las 5 del día siguiente.



Navarra



El “puente foral” es de seis días festivos del 3 al 8 de diciembre y ya están abiertas las terrazas de bares y restaurantes de Navarra desde este jueves, cerradas desde el pasado 2 de octubre para evitar la extensión de la pandemia de covid-19.



El Gobierno navarra no estudiará hasta pasado el puente de diciembre y, dependiendo de las cifras de incidencia de esos días, las medidas que podría adoptar para contener el contagio durante las Navidades, fechas “altamente críticas” de las que dependerán los peores meses de invierno, ha recordado.



Cantabria



Mantiene el cierre perimetral al menos hasta el 1 de diciembre. Este fin de semana los establecimientos de hostelería de Cantabria han podido repartir comida a domicilio en horario nocturno, a pesar del toque de queda desde las 22:00 a las 6:00 horas en esta comunidad, que ha sido prorrogado hasta el 11 de diciembre.



Las restricciones sanitarias en vigor implican cierre de establecimientos abiertos al público a las 21:30 horas, salvo los centros sanitarios, farmacias, residencias de servicios, urgencias veterinarias y gasolineras.



País Vasco



El lehendakari, Iñigo Urkullu, preside este lunes una reunión del consejo asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) para analizar las restricciones que eviten la propagación de la covid en las próximas Navidades.



En estos momentos las restricciones que están vigentes hasta el próximo 10 de diciembre son fundamentalmente el cierre total de la hostelería y el adelanto a las diez de la noche del inicio de las restricciones de movilidad nocturna; tiene confinamiento perimetral autonómico y municipal.



Extremadura



El perímetro de Extremadura no está cerrado, solo hay restricciones de entrada y salida en tres municipios después de que esta semana haya levantado el aislamiento perimetral de otros cinco.



Según el consejero de Sanidad, José María Vergeles, Extremadura tiene previsto mantener el nivel 3 de alerta -riesgo alto- hasta después del puente de diciembre, con independencia de la situación, pues “hay indicadores que permitirían si todo va como parece, llevar a Extremadura al nivel 2 de alerta”.



Murcia



Si los casos de contagio van a la baja, el Gobierno murciano quiere relajar el toque de queda, el cierre perimetral local y regional y el número máximo de 6 participantes en reuniones en Nochebuena y Nochevieja. En el próximo puente se mantiene el cierre de la región.



Asturias



Mantiene el cierre perimetral de la comunidad durante el puente de la Constitución -vigente desde el 28 de octubre-, así como el de seis concejos: Oviedo, Gijón , Avilés, Laviana, San Martín del Rey Aurelio y Langreo.



Desde el pasado miércoles está abierto el pequeño comercio tras veintidós días de cierre. Siguen vigentes las medidas restrictivas aplicadas en el Principado, como el cierre de la hostelería, de las actividades culturales y de las clases presenciales en la Universidad.



Melilla



La Ciudad Autónoma de Melilla ha marcado el 9 de diciembre como “punto de inflexión” para analizar si levanta el confinamiento perimetral -vigente desde el 30 de octubre- ya que sigue teniendo “una situación epidemiológica muy adversa”.



Ceuta



Se ha manifestado a favor de mantener en Navidades las restricciones impuestas para frenar el avance del covid porque de lo contrario se pueden pasar unos meses de enero y febrero “muy duros”.