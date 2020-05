Si baja el petróleo y baja la luz, ¿por qué no lo noto en el bolsillo?

Stas_V via Getty Images

Stas_V via Getty Images

Este hundimiento histórico del petróleo estadounidense afectó también a la cotización del barril de Brent, de referencia en Europa, ya que habitualmente el precio de ambos tipos de crudo evoluciona de manera similar. Pero esta vez no fue así, la bajada de precio del petróleo europeo en esta ocasión fue menor, aunque también fue importante: llegó a caer más de un 28% al día siguiente y se situó por debajo de los 20 dólares por barril por primera vez en 18 años.

La caída de precios se debió a una mezcla explosiva de factores, pero la más importante es que la demanda de petróleo se ha derrumbado a consecuencia de la crisis sanitaria. No hay vuelos, ni se utilizan los coches, ni muchas fábricas están funcionando, ya que la mitad de la población está confinada.

El bolsillo de muchos ciudadanos tampoco notará el desplome del precio de la electricidad, que en abril marcó el precio más bajo de los últimos seis años. ¿Por qué estas caídas de precios no se notan en la factura?

Imagina que la próxima vez que vayas a echar gasolina al coche no solo no te cobran los 30 euros del repostaje, sino que te pagan por llenar el depósito. Eso es lo que soñaban muchos usuarios en las redes sociales cuando, a finales de abril, empezaron a salir noticias sobre el hundimiento del precio del petróleo, que cotizaba en negativo . Pero, lo sentimos, nada de eso ocurrirá en realidad.

Si no puedes ver el gráfico, sigue este enlace.

¿Por qué se produjo esa diferencia de comportamientos entre ambos petróleos? Estados Unidos tiene dificultades para almacenar todo el petróleo que produce y el mercado no puede asumir esas cantidades en un situación de crisis sanitaria, ya que Donald Trump lleva desde hace años inundando de crudo el mercado al potenciar la extracción a través de fracking.

Al rebajarse más el precio del petróleo estadounidense que el del europeo, los ciudadanos norteamericanos están notando más ese alivio en sus bolsillos.

Si se mira el gráfico se puede ver que el barril de Brent se ha abaratado un 77% en los cuatro primeros meses del año, mientras que el precio que pagan los consumidores por el gasóleo y la gasolina solo ha bajado entre un 13,5% y un 17,6%, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica.

Un incremento en el precio del petróleo implica que automáticamente repostar en una gasolinera sale más caro. “Una subida de los precios del petróleo provoca aumentos en los precios de la gasolina y de los derivados del oro líquido”, asegura Sergio Ávila, analista de mercados de IG.

Pero no ocurre así cuando baja el petróleo: la gasolina no cae en la misma medida. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) investiga desde hace tiempo por qué ocurre esto, aunque no ha detectado manipulaciones en el mercado.

¿Cuánto ha bajado la gasolina en España durante estos cuatro meses? Un litro de gasolina sin plomo 98 ha pasado de costar 1,448 euros en enero a los 1,252 euros en abril. Un litro de gasóleo ha bajado de los 1,24 euros a los 1,021 euros.

Si la gasolina hubiera bajado lo mismo que el petróleo, los consumidores pagarían 33 céntimos por un litro de gasolina y 29 céntimos por uno de gasóleo.