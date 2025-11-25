'CarbonaraGate': los ultras de Meloni la lían contra el Parlamento Europeo por una salsa

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y su ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, en una sesión parlamentaria, el 14 de octubre de 2022, en Roma.

¿Nata en la carbonara? ¿Con panceta? ¿Y con una bandera italiana en la etiqueta? ¡Escándalo! La protección de la gastronomía auténtica italiana es siempre un reto, ante la expansión de su cocina y las variantes que impone a veces tanto viaje, pero esta vez ha cruzado una línea roja: se ha convertido en materia de pelea política entre el Gobierno de Italia, en manos de la ultraderechista Giorgia Meloni, y el Parlamento Europeo. Es el CarbonaraGate, como lo llama la prensa belga.

Todo empieza cuando el ministro italiano de Agricultura, Francesco Lollobrigida (sí, es pariente lejano de la actriz, Gina), lanzó una primera andanada de críticas sus redes sociales, hace seis días. "Dejando a un lado la panceta en la carbonara... todos estos productos representan lo peor de los productos con sabor italiano. Es inaceptable verlos en los estantes del supermercado del Parlamento Europeo. He solicitado una investigación inmediata", escribió. Resulta que fue a un supermercado de la cadena Delhaize (lo más parecido a Mercadona que existe en Bélgica), abierto en las instalaciones de la Eurocámara en Bruselas, y encontró unos botes de salsa que no cumplen, entiende, con sus estándares de italianidad.

El ministro criticó la salsa por contener panceta, un producto porcino similar al tocino, lo que aparentemente es una grave falta de respeto culinario en la Italia amante de la comida, ya que la pasta carbonara tradicional se prepara con guanciale, una carne típica italiana hecha con carrilleras de cerdo.

Lollobrigida también hizo un segundo descubrimiento: un frasco de salsa de tomate de la misma marca blanca, que supuestamente contenía "cebollas de Calabria". Igualmente, con la bandera italiana claramente visible. Otro fraude, a su entender.

La controversia se avivó aún más cuando diputados del partido de extrema derecha Hermanos de Italia se sumaron al caso. El eurodiputado Carlo Fidanza arremetió contra los productos "que utilizan la bandera del país y nombres evocadores sin tener nada de italianos, una práctica engañosa". Fidanza dijo que envió una carta de queja a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que ha tenido que replicar que el supermercado no es de la Eurocámara, sino de una empresa con una concesionaria, por lo que no entra en lo que vende o deja de vender.

"El uso incorrecto de símbolos o referencias a la italianidad en productos que no son originarios de Italia podría constituir una práctica engañosa y, por tanto, ser sancionable", afirmó incluso la delegación italiana en Bruselas.

La polémica sorprendió a la cadena de supermercados belgo-neerlandesa Delhaize. "Estamos sorprendidos por la reacción y la atención mediática respecto a ciertas salsas para pasta de la marca Delhaize", señaló un responsable de comunicación a la AFP. "Tanto la denominación como el envasado cumplen con la legislación vigente", defendió. Delhaize afirmó que las autoridades italianas habían llevado a cabo una "inspección oficial" en las instalaciones de su proveedor italiano y que no se habían encontrado "infracciones". O sea, están limpios de pecado.

"No vemos ninguna razón para adaptar estos productos y sus envases de una u otra forma. Los productos existentes siguen disponibles en nuestros estantes", aseguró el grupo. Según el sitio internet de la marca, la salsa contiene crema, leche, panceta ahumada y quesos italianos Pecorino y Grana Padano. La receta tradicional se prepara sin crema ni panceta, sino con carrillera de cerdo curada, pecorino, huevos y pimienta.

Espagueti con salsa carbonara. Getty Images

El lamento del sector

Coldiretti, la mayor asociación comercial agrícola de Italia, ya ha declarado que el "escándalo de los productos italianos falsificados" le cuesta al país 120.000 millones de euros al año. En un comunicado posterior a la publicación del ministro, afirmaron que la carbonara es una de las recetas italianas más falsificadas en el extranjero. "Desde el uso de nata en Bélgica o tocino en lugar de guanciale , a menudo en los países anglosajones, hasta el uso de queso romano en lugar de pecorino en Estados Unidos".

También señalaron la presencia de salsa boloñesa en los estantes de Delhaize como una "especialidad para turistas sin una tradición real en Italia". Esto se debe a que la cocina regional de Emilia-Romaña prefiere la pasta fresca al huevo, conocida como sfoglia, en lugar de la pasta hecha con sémola de trigo duro, que generalmente es seca.

El grupo de presión también elaboró una clasificación de los productos más falsificados, donde los quesos ocupan el primer puesto, empezando por el parmesano y el Grana Padano, pero también la mozzarella, el provolone, el gorgonzola y el pecorino. Embutidos como el salami y la mortadela, así como salsas para pasta, vinos y aceite de oliva virgen extra, también figuran en la lista.

Sin embargo, Europa puede estar tranquila, en gran parte gracias a las regulaciones de la UE, explica el diario Brussels Times: EEUU, los países sudamericanos y Australia son los mayores infractores cuando se trata de vender comida falsa de estilo italiano, según Coldiretti. En Bélgica, el queso tipo mozzarella lidera la producción de queso , con datos de 2022 que muestran un aumento del 7,9%, alcanzando las 87.234 toneladas en comparación con el año anterior. Ese mismo año, también superó al queso holandés Gouda.

Esto es posible, ya que dentro de la UE no existe protección para la palabra mozzarella. A diferencia de sus variedades específicas, como la mozzarella de búfala, comercializada como Mozzarella di Bufala Campana, que lleva años protegida con la denominación de origen protegida (DOP).

La ley

Según la normativa europea sobre etiquetado de alimentos, está prohibido engañar a los consumidores sobre el país de origen de un producto. Durante la legislatura anterior, la Comisión comenzó a perfeccionar estas normas, pero la oposición, especialmente de Italia, al sistema Nutri-Score suspendió el debate. "Por lo tanto, fue la propia Italia la que contribuyó a bloquear normas de etiquetado más precisas", recuerda Benoit Cassart (Renew Europe – MR), eurodiputado responsable de legislación sobre agricultura y regímenes de calidad, a la Radio-Télévision Belge de la Communauté française.

En caso de duda sobre la legalidad del etiquetado, se remiten informes a las autoridades reguladoras nacionales. En Bélgica, el Servicio Público Federal de Economía (FPS Economía) es responsable de los asuntos económicos, mientras que la Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria (FASFC) se encarga de los asuntos sanitarios. La Comisión Europea, por su parte, ha establecido el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) para facilitar la comunicación entre las distintas autoridades europeas. « Aún no hemos recibido la notificación mencionada por la ministra Lollobrigida », explicó un portavoz del FPS Economía.

En cuanto a si el producto en cuestión cumple con la legislación europea, respondió: "No podemos comentar sobre un caso específico. Esto requiere un análisis más profundo como parte de una investigación y el cumplimiento de sus procedimientos". "En general, el uso de símbolos nacionales no está prohibido, pero el etiquetado debe evaluarse para garantizar que no sea engañoso (ingredientes principales, etc.). Además, que sepamos, no existe una definición legal (y mucho menos una denominación protegida) para la salsa carbonara", concluye.