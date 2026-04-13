Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
EE.UU. anuncia un bloqueo total a Irán… y el petróleo mundial entra en alerta
Global
Global

EE.UU. anuncia un bloqueo total a Irán… y el petróleo mundial entra en alerta

Washington cortará desde este lunes el tráfico marítimo en los puertos iraníes tras el fracaso de las negociaciones, mientras Trump apunta directamente al estrecho de Ormuz.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
El presidente de EEUU, Donald Trump
El presidente de EEUU, Donald TrumpTom Williams / CQ-Roll Call, Inc vía Getty Images

La tensión en Oriente Medio no decae.

Estados Unidos ha anunciado que comenzará a bloquear todo el tráfico marítimo en los puertos de Irán a partir de este lunes, en una medida que eleva el conflicto a un nuevo nivel y que pone en el foco una de las rutas clave para el comercio mundial de petróleo.

El anuncio ha llegado de la mano del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que ha detallado que el bloqueo afectará a todos los buques, sin importar su bandera, que entren o salgan de puertos iraníes.

Un bloqueo sin distinción

Según el comunicado, la medida entrará en vigor este lunes a las 10:00 horas en la costa este de Estados Unidos (15:00 GMT) y se aplicará de forma "imparcial" a todas las embarcaciones.

El alcance es total: incluye todos los puertos iraníes tanto en el Golfo Arábigo como en el Golfo de Omán.

Eso sí, Washington ha matizado un punto clave: no impedirá la navegación de barcos que atraviesen el estrecho de Ormuz si su destino no es Irán.

Un matiz importante en una zona donde pasa cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

Trump sube el tono

El anuncio militar llega horas después de un mensaje mucho más directo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", escribió en su red Truth Social.

Trump justificó la medida acusando a Irán de mantener sus "ambiciones nucleares" y lo hizo tras el fracaso de las negociaciones de paz celebradas en Pakistán, que terminaron sin acuerdo.

Ormuz, el punto más sensible

En el centro de todo vuelve a estar el estrecho de Ormuz.

Esta vía estratégica, por la que circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial, lleva semanas en tensión después de que Irán decidiera limitar el tráfico como respuesta a la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero.

El nuevo movimiento de Washington eleva el pulso y sitúa el foco directamente en una zona clave para la economía global.

Aviso a los barcos

Ante el nuevo escenario, Estados Unidos ha lanzado recomendaciones claras a los buques comerciales.

Pide a los marinos que sigan los avisos de navegación y que contacten con las fuerzas navales estadounidenses cuando operen en la zona, especialmente en el Golfo de Omán y en los accesos a Ormuz.

Un protocolo que refleja el nivel de tensión actual.

El bloqueo marca un nuevo capítulo en una crisis que no deja de escalar.

Sin acuerdo en las negociaciones, con acusaciones cruzadas y con uno de los principales puntos de paso del petróleo mundial en juego, el conflicto entra en una fase más incierta.

Y con un riesgo evidente: que lo que ocurre en el mar acabe teniendo consecuencias mucho más allá.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos