EE.UU. anuncia un bloqueo total a Irán… y el petróleo mundial entra en alerta

La tensión en Oriente Medio no decae.

Estados Unidos ha anunciado que comenzará a bloquear todo el tráfico marítimo en los puertos de Irán a partir de este lunes, en una medida que eleva el conflicto a un nuevo nivel y que pone en el foco una de las rutas clave para el comercio mundial de petróleo.

El anuncio ha llegado de la mano del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que ha detallado que el bloqueo afectará a todos los buques, sin importar su bandera, que entren o salgan de puertos iraníes.

Un bloqueo sin distinción

Según el comunicado, la medida entrará en vigor este lunes a las 10:00 horas en la costa este de Estados Unidos (15:00 GMT) y se aplicará de forma "imparcial" a todas las embarcaciones.

El alcance es total: incluye todos los puertos iraníes tanto en el Golfo Arábigo como en el Golfo de Omán.

Eso sí, Washington ha matizado un punto clave: no impedirá la navegación de barcos que atraviesen el estrecho de Ormuz si su destino no es Irán.

Un matiz importante en una zona donde pasa cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

Trump sube el tono

El anuncio militar llega horas después de un mensaje mucho más directo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", escribió en su red Truth Social.

Trump justificó la medida acusando a Irán de mantener sus "ambiciones nucleares" y lo hizo tras el fracaso de las negociaciones de paz celebradas en Pakistán, que terminaron sin acuerdo.

Ormuz, el punto más sensible

En el centro de todo vuelve a estar el estrecho de Ormuz.

Esta vía estratégica, por la que circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial, lleva semanas en tensión después de que Irán decidiera limitar el tráfico como respuesta a la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero.

El nuevo movimiento de Washington eleva el pulso y sitúa el foco directamente en una zona clave para la economía global.

Aviso a los barcos

Ante el nuevo escenario, Estados Unidos ha lanzado recomendaciones claras a los buques comerciales.

Pide a los marinos que sigan los avisos de navegación y que contacten con las fuerzas navales estadounidenses cuando operen en la zona, especialmente en el Golfo de Omán y en los accesos a Ormuz.

Un protocolo que refleja el nivel de tensión actual.

El bloqueo marca un nuevo capítulo en una crisis que no deja de escalar.

Sin acuerdo en las negociaciones, con acusaciones cruzadas y con uno de los principales puntos de paso del petróleo mundial en juego, el conflicto entra en una fase más incierta.

Y con un riesgo evidente: que lo que ocurre en el mar acabe teniendo consecuencias mucho más allá.