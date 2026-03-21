EEUU destruye más de 100 embarcaciones iraníes en el estrecho de Ormuz: el avión que dispara 3.900 proyectiles por minuto domina la operación

Tim, teniente coronel de la Fuerza Aérea de los EEUU, sube a la cabina del A-10 Thunderbolt II, conocido como "Warthog".

EEUU ha destruido más de 100 embarcaciones iraníes en el estrecho de Ormuz en los últimos días, en el marco de la operación militar Epic Fury. La clave está en el despliegue de un avión muy concreto: el A-10 Thunderbolt II, conocido como Warthog, capaz de disparar hasta 3.900 proyectiles por minuto y permanecer durante horas sobre la zona de combate.

La operación se centra en neutralizar las lanchas rápidas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, utilizadas para hostigar el tráfico marítimo en uno de los puntos más sensibles del planeta. Y no es menor: por el estrecho de Ormuz pasa cerca del 20% del petróleo mundial, según la Administración de Información Energética de EEUU.

El A-10 Warthog: un avión diseñado para resistirlo todo



El protagonista de esta ofensiva no es un caza moderno ni un dron. Es un avión veterano, robusto y pensado para el combate directo.

El A-10 Thunderbolt II fue diseñado para apoyo aéreo cercano. Su misión: volar bajo, lento y cerca del enemigo. Justo lo contrario de los cazas tradicionales. Y eso le da una ventaja clave en escenarios como el estrecho de Ormuz.

Cuenta con una característica que lo define: su cañón GAU-8/A Avenger de 30 mm, capaz de disparar hasta 3.900 proyectiles por minuto. A esto se suman misiles AGM-65 Maverick y cohetes guiados por láser APKWS.

Este arsenal lo convierte en una plataforma ideal para atacar embarcaciones pequeñas, rápidas y difíciles de interceptar, como las que utiliza Irán.

Pero no es solo cuestión de potencia. El A-10 también destaca por su resistencia. Su cabina blindada de titanio —conocida como la 'bañera de titanio'— y sus sistemas redundantes le permiten seguir volando incluso tras recibir impactos.

Horas en el aire: la ventaja que marca la diferencia

Uno de los factores más importantes en esta operación no es solo el armamento, sino la capacidad de permanencia en vuelo. "El A-10 puede permanecer en el aire durante horas, listo para ejecutar una misión cuando sea necesario", señaló el Comando Central de EEUU (CENTCOM).

Esto permite mantener una vigilancia constante sobre el estrecho, algo que otros aviones más rápidos no pueden hacer con la misma eficacia. En un entorno donde las amenazas aparecen y desaparecen rápidamente, esa presencia continua es clave. De hecho, imágenes publicadas el 15 de marzo mostraban a estos aviones repostando en pleno vuelo, confirmando su papel activo en la operación.

Más de 100 embarcaciones destruidas



El dato más relevante lo dio el propio mando militar estadounidense. Según el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM: "Seguiremos reduciendo rápidamente la capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores".

Hasta el momento, más de 100 buques iraníes han sido destruidos, principalmente lanchas rápidas utilizadas en tácticas de saturación contra barcos comerciales y militares.

El general Dan Caine, del Estado Mayor Conjunto, confirmó además que el A-10 está desplegado específicamente en el flanco sur para este tipo de misiones.

Por qué es clave el estrecho de Ormuz



El estrecho de Ormuz no es un punto cualquiera del mapa. Es uno de los cuellos de botella energéticos más importantes del mundo.

Cada día, millones de barriles de petróleo atraviesan este paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el resto del planeta. Cualquier alteración tiene impacto directo en los mercados energéticos y en la economía global.

Aproximadamente uno de cada cinco barriles de petróleo del mundo pasa por aquí.

Por eso, cualquier tensión militar en la zona dispara la preocupación internacional.

Un avión que el Congreso ha decidido mantener



El despliegue del A-10 llega en un momento clave. La Fuerza Aérea de EEUU llevaba años intentando retirarlo progresivamente. Sin embargo, el Congreso ha frenado ese plan.

La Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2026 obliga a mantener al menos 103 unidades activas hasta septiembre de ese año. La razón es clara: pese a su antigüedad, el A-10 sigue siendo insustituible en ciertos escenarios. Y la operación en el estrecho de Ormuz lo vuelve a demostrar.

Por ahora, el Pentágono no ha detallado el número exacto de misiones ni ataques realizados por estos aviones. Pero el balance parcial deja claro el alcance de la ofensiva.

Más allá de los números, lo que sí es evidente es el papel central de este avión en un conflicto que afecta directamente a la seguridad energética mundial.

En un momento dominado por drones y cazas de última generación, el A-10 demuestra algo incómodo para muchos estrategas: no siempre lo más moderno es lo más eficaz.