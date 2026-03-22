Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
EEUU prometió asfixiar los ingresos de Rusia, pero al levantar las sanciones a los petroleros el Kremlin ha ingresado 7.700 millones en la primera quincena de marzo
Global
Global

EEUU prometió asfixiar los ingresos de Rusia, pero al levantar las sanciones a los petroleros el Kremlin ha ingresado 7.700 millones en la primera quincena de marzo

La decisión de la administración Trump ha aliviado los bolsillos de Moscú, aunque desde la Casa Blanca lo desmienten. 

Andrés Senior Duran
Andrés Senior Duran
Barco petrolero.
Barco petrolero.Anadolu Agency via Getty Images

La escalada generada a finales de febrero en Oriente Medio ha desatado todo tipo de consecuencias a nivel mundial. La economía global enfrenta un complejo panorama, sobre todo la industria de los hidrocarburos. El precio del petróleo y del gas está alcanzando cifras exorbitantes

Esta crisis se origina porque el gobierno iraní decidió cerrar el estrecho de Ormuz, paralizando la comercialización de bienes y productos a nivel internacional. El canal fluvial, que conecta el golfo Pérsico con el resto del mundo, cobra suma relevancia, ya que por este pasaba una quinta parte del petróleo marítimo global. 

El pasado 12 de marzo, en un intento de regular dicho mercado, Estados Unidos  decidió levantar las sanciones a los productos petrolíficos rusos. El cese de dichas medidas se extenderá al menos por un mes, así lo informa el gobierno norteamericano. 

El alivio económico del Kremlin 

Rusia obtuvo 7700 millones de euros por exportaciones de combustibles fósiles entre el 1 y el 15 de marzo. Una conyuntura totalmente opuesta a la que estaban atravesando dos semanas atrás: las sanciones occidentales habían reducido los ingresos petroleros de Rusia a su nivel más bajo desde la pandemia.

El panorama cambió por completo. Los ingresos diarios por combustibles fósiles alcanzaron los 513 millones de euros, frente a los 492 millones de euros de febrero, con un aumento del 14 % intermensual; así lo informa un artículo publicado por el medio especializado Euromaidan

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en entrevista para los micrófonos de CNN, declaró que el levantamiento de las sanciones "solo beneficiará a Rusia", subrayando que Moscú podría utilizar esos ingresos extraordinarios para compensar su déficit presupuestario.

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, manifestó que esta situación no representará una ventaja económica para el gobierno liderado por Vladímir Putin. "No proporcionará un beneficio financiero significativo al gobierno ruso", publicó en su cuenta de X. 

Andrés Senior Duran
Andrés Senior Duran
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en el HuffPost, escribo sobre acontecimientos de interés público que van surgiendo semanalmente.

  

Sobre qué temas escribo

Me apasiona el ámbito deportivo, aunque mi contenido es totalmente variado y va girando en torno a la coyuntura nacional e internacional.

 

Mi trayectoria

Nací en Bogotá, Colombia y estudié comunicación social en la Pontificia Universidad Javeriana. Realicé un máster de marketing deportivo en la Escuela Universitaria Real Madrid. Antes de incorporarme al El Huffpost, trabajé como redactor en varios medios deportivos como Gol Caracol, Vavel Colombia y La Nueva Tendencia

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos