El 43% de las exportaciones militares españolas entre 2021 y 2025 fue a Arabia Saudí, Emiratos o Qatar: el armamento fabricado en Getafe y Cádiz se está usando ahora en la guerra de Irán

En un mundo tan globalizado y de intereses geopolíticos cruzados, se producen contradicciones entre el discurso y la realidad, entre lo que se desearía y lo que al final se necesita. Es el caso de la industria armamentística española, que se está utilizando en la guerra de Irán y el estrecho de Ormuz por distintos países. Es lo que tiene exportar armamento.

Todo ello no implica una participación directa de empresas españolas en las operaciones militares, pero sí muestra hasta qué punto la industria de defensa española ha vendido material a países del Golfo durante los últimos años y cómo ese material, ya entregado y en servicio, acaba entrando en juego cuando un país o zona estalla en conflicto.

Y es que España es una potencia relevante en la fabricación y exportación armamentística. Mueve 10.000 millones de euros al año y entre 3.700 y 3.800 solo en exportaciones directas de material militar. El Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri) sitúa a España como el décimo exportador mundial de grandes armas en 2021-2025 y calcula que el 43% de sus exportaciones en ese periodo fue a Oriente Medio.

Estos datos encajan con el peso militar del Golfo en el mercado global. El mismo informe de SIPRI señala que Arabia Saudí fue el tercer mayor importador mundial de armas en 2021-2025, Qatar el cuarto y Kuwait el noveno. En el bloque del Golfo, además, Emiratos también figura entre los grandes compradores regionales.

Mientras tanto, la guerra y la tensión sobre Ormuz han elevado el riesgo de ataques con drones, misiles y sabotajes sobre infraestructuras estratégicas, lo que explica por qué esos arsenales ya adquiridos están siendo activados ahora.

Getafe y Cádiz, dos puntos clave del mapa militar español



Una de las piezas más visibles es el A330 MRTT de Airbus, el avión cisterna y de transporte militar cuya conversión se realiza en Getafe. Airbus confirma que Arabia Saudí ha ampliado su flota con un nuevo pedido de cuatro aparatos y que esos aviones se destinan a misiones de reabastecimiento en vuelo y transporte.

En paralelo, Airbus sitúa también en España una pieza crítica del Eurofighter: el ala derecha del caza se fabrica aquí. Y eso importa porque los cazas están siendo una de las plataformas usadas en la defensa aérea regional frente a drones y misiles iraníes.

También hay industria española flotando ya en la zona. Navantia firmó en diciembre de 2024 un nuevo contrato con Arabia Saudí para tres corbetas Avante 2200 adicionales, idénticas a otras ya en servicio con la Marina saudí. La compañía explica que la primera unidad se entregará desde España y que la construcción arranca en sus astilleros, con protagonismo para la bahía de Cádiz.

En un escenario en el que Irán amenaza con cerrar o restringir el paso por Ormuz y los países del Golfo buscan rutas y despliegues alternativos, esa presencia naval gana aún más valor estratégico.

La relación comercial con el Golfo viene de antes

La intensidad del vínculo no es nueva. El 3 de febrero de 2026, apenas semanas antes de la escalada en la región, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, participó en Dubái en la World Governments Summit.

La Moncloa informó de reuniones con autoridades emiratíes y de un encuentro con representantes de empresas españolas instaladas en Emiratos. En esa misma cita, el Grupo Oesía comunicó que su presidente ejecutivo participó en el encuentro, un detalle que retrata hasta qué punto la defensa y la tecnología españolas llevan tiempo buscando más negocio en la zona.

Ahí aparecen otras firmas españolas con intereses crecientes. Indra cerró 2025 con una fuerte subida de ingresos en Defensa y destacó el avance del negocio en AMEA —Asia, Oriente Medio y África—, impulsado, entre otros factores, por programas de radares, Eurofighter, sistemas de defensa aérea y armamento.

Oesía, por su parte, insiste en su estrategia de internacionalización en Emiratos y en su experiencia en sistemas no tripulados y comunicaciones. No todo lo que se vende en la región termina en primera línea, pero sí queda claro que una parte relevante del ecosistema español de defensa está ya insertada en ese mercado.

España no combate en la guerra, pero sí ha exportado durante años a algunos de los países que hoy están activando ese material en plena crisis regional. Y cuando una zona vive en tensión permanente, los contratos de defensa firmados en tiempos de relativa calma dejan de ser una estadística y se convierten en capacidad operativa real.

Oriente Medio ha sido el gran mercado exterior de la industria militar española en el último lustro, y en una guerra como la actual, esa dependencia comercial pasa factura política, industrial y reputacional.