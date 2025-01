EN DIRECTO, la guerra Ucrania - Rusia: las noticias del 14 de enero de 2025

Un zapador ucraniano de la 24.ª Brigada Mecanizada Rey Danylo porta un proyectil sin explotar mientras inspecciona un área en busca de minas cerca de Chasiv Yar (Donetsk), el 10 de enero de 2025.

Oleg Petrasiuk / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces via REUTERS