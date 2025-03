Francia eleva la amenaza rusa y señala los países europeos que pueden ser el blanco de Putin

JUSTIN TALLIS/Pool via REUTERS

Francia lanza un serio aviso a navegantes. En una entrevista concedida a varios periódicos galos, el presidente Emmanuel Macron ha advertido de que si no se detiene al presidente ruso, Vladimir Putin, que invadió Ucrania en 2022, "seguramente irá a por Moldavia y quizás más lejos, a Rumanía". El expansionismo ruso no se va a detener en Ucrania si no hay una paz justa, avisa Macron.

Su declaración se produjo después del desacuerdo entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski, el 28 de febrero, que terminó con la falta de un acuerdo de minerales por seguridad, y en vísperas de una cumbre de seguridad de emergencia de los países de la UE y el Reino Unido en Londres, en la que Europa enseñó sus primeras cartas.

Macron propuso en la misma entrevista la "europeización" de su escudo nuclear, es decir, un diálogo estratégico con los países europeos que no tienen armas nucleares. Francia y Reino Unido son los únicos países europeos que tienen un arsenal nuclear.

"Nosotros tenemos un escudo, ellos no. Y ya no pueden depender de la disuasión nuclear estadounidense. Necesitamos un diálogo estratégico con los que no lo tienen, y eso haría a Francia más fuerte", dijo Macron al periódico Le Parisien.

También dijo al periódico Journal du Dimanche que se necesitarían entre cinco y diez años para construir una defensa europea autónoma e independiente de la OTAN.

Apuesta por la tregua

La propuesta franco-británica de una tregua de un mes sin combates entre Rusia y Ucrania es una forma de poner a prueba si Vladímir Putin quiere realmente comprometerse en un proceso de paz, ha explicado también lunes el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot.

El objetivo de esa "tregua" sería "poner a prueba la buena fe de Vladímir Putin" sobre su voluntad de iniciar negociaciones de paz, ha precisado en una entrevista a la radio pública France Inter, en la que ha insistido en que "queremos una paz sólida y duradera".

Una forma de señalar que no se puede repetir lo que ocurrió después de los acuerdos de Minsk que se firmaron hace una decena de años entre Ucrania y Rusia, y que luego, a su juicio, Moscú violó.

La idea de una tregua de un mes "en el aire, en el mar y en las infraestructuras energéticas", que se supone que no conllevaría, sin embargo la retirada de las tropas, fue lanzada el domingo durante la cumbre de aliados de Ucrania organizada en Londres.

El jefe de la diplomacia francesa ha subrayado la gravedad de la situación: "El riesgo de una guerra en el continente europeo, en la Unión Europea, nunca ha sido tan grande porque la amenaza no deja de acercarse a nosotros. La línea de frente no deja de aproximarse".

A su juicio, en la cumbre de Londres se ha producido "un despertar de una parte de los europeos", después del giro dado por la Administración de Donald Trump.

Preguntado sobre si los europeos no pueden prescindir de Estados Unidos, su respuesta no ha sido directa. Ha indicado que "a corto plazo" lo que se quiere es que Washington ponga presión a Putin para que se siente en una mesa de negociación y termine con "sus ambiciones imperialistas".

A continuación ha reconocido que "no queremos volver a estar en la situación en la que nos encontramos", es decir, tener que pedir a Estados Unidos que garantice la seguridad de los europeos.

En cuanto al posible envío de tropas europeas a Ucrania, Barrot ha repetido que eso no ocurriría durante la tregua que plantean franceses y británicos, sino en una segunda fase, "una vez que se haya concluido la paz para disuadir de forma definitiva la amenaza".

Y a la cuestión de la oposición total de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el ministro francés se ha mostrado convencido de que "todos los europeos" son conscientes a la vista de la experiencia de los acuerdos de Minsk que "un alto el fuego no es suficiente".

También de que tendrán que ser los europeos los que asuman que hay que aportar "lo esencial" de las garantías para que la paz sea duradera y que cada país lo hará "según su capacidad y según su voluntad".

El jefe de la diplomacia francesa ha dicho que su país trabaja en el restablecimiento del diálogo entre Donald Trump y Volodímir Zelenski, tras el enfrentamiento delante de las cámaras el pasado viernes en la Casa Blanca, y lo hace con las dos partes. A su parecer "es en interés de los ucranianos", pero también de los europeos y de los propios estadounidenses para detener las veleidades "imperialistas" de Rusia.

Barrot ha vuelto a puntualizar que la disposición mostrada por el presidente francés, Emmanuel Macron, para ampliar la cobertura de su disuasión nuclear a otros aliados europeos no significa que París vaya a compartir la decisión sobre el recurso al arma atómica.

"La idea -ha argumentado- no es compartir la disuasión nuclear, sino desarrollar en Europa una cultura de la disuasión", y eso mediante "un diálogo estratégico en profundidad" y también con la participación de otros países en "ejercicios de fuerzas de disuasión".