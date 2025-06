Guerra Ucrania en directo: la OTAN pide pisar el acelerador para defender los cielos de Europa ante la amenaza rusa

La compraventa de armas en los términos de un conflicto no es nada sencilla, no solo por los extensos trámites burocráticos, sino también por la dificultad de poder ingresar el material dentro del país, sin que sea intervenido o requisado. Por ello, no es de extrañar que de vez en cuando se encuentren en la frontera contenedores en cuyo interior hay suministros de guerra.

Muestra de ello ha ocurrido en un pequeño pueblo de Polonia, el cual comparte frontera con Ucrania, donde se ha descubierto un envío secreto de armas en ocho contenedores de la localidad, provocando todo un escándalo en el lugar, según recoge Reuters. "Los contenedores con municiones y armas descubiertos en el pueblo de Laszki, Voivodato de Transcarpatia, NO son propiedad del Ejército Polaco", destacó el Ministerio de Defensa.