Guerra Ucrania Rusia en directo: lanzan una advertencia por la extensión del artículo 5 de la OTAN

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha vuelto a poner sobre la mesa una propuesta que no deja indiferente: extender el artículo 5 de la OTAN a Ucrania. Lo ha hecho este martes en la Cámara de los Diputados, en vísperas del Consejo Europeo, con un mensaje directo y cargado de intención. Según Meloni, esta medida serviría para ofrecer garantías de seguridad a Kiev sin necesidad de otorgarle la plena membresía en la Alianza Atlántica y, al mismo tiempo, pondría a prueba las intenciones reales del Kremlin.

“Parece la propuesta más simple y efectiva de todas, también porque ayudaría a desenmascarar el posible farol de Putin”, aseguró durante su intervención, recogida por la agencia Ukrinform, citando a Askanews. “Si Rusia no planea invadir de nuevo a sus vecinos, no se entiende por qué no debería aceptar garantías de seguridad”, remató.