Hitoshi Tanaka, exdiplomático japonés, sobre Takaichi ante Trump: "Su actitud fue bizarra y vergonzosa: es una relación entre jefes de Estado, no un concurso de adulación"

Los encuentros en la Casa Blanca de Donald Trump con los líderes de otros países siempre dan que hablar. Y no solo nos referimos a la acalorada discusión retransmitida en directo para todo el mundo entre el presidente estadounidense y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, el 28 de febrero de 2025.

Esta misma semana, fue muy comentado el momento en el que, durante una comparecencia conjunta con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, Trump criticó (una vez más) al primer ministro británico, Keir Starmer, por su falta de apoyo al ataque estadounidense contra Irán.

Micheál Martin, a diferencia de otros mandatarios (como Merz cuando hace unas semanas Trump criticó a Pedro Sánchez en su presencia), salió en defensa de Starmer afirmando que el premier británico "ha hecho mucho por restablecer la relación entre Irlanda y Gran Bretaña".

El último incidente de ese tipo ha tenido lugar este jueves en la reunión en el Despacho Oval entre Trump y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. Tras ser preguntado por un periodista acerca de por qué no informaron a sus aliados sobre la guerra con Irán, el presidente norteamericano justificó que actuaron así porque "queríamos que fuera una sorpresa".

La referencia de Trump a Pearl Harbor en presencia de la primera ministra japonesa

Fue en ese momento en el que Trump puso en una situación totalmente incómoda a Takaichi expresando lo siguiente: "¿Quién sabe más sobre sorpresas que Japón? ¿Por qué no me informó sobre Pearl Harbor? ¿Verdad?".

La primera ministra japonesa reaccionó quedándose callada y dejando su mirada fija sin hacer ningún tipo de gesto. Lo ocurrido, obviamente, ha generado toda clase de reacciones en Japón: con críticas tanto a Trump por haber recordado ese suceso de la Segunda Guerra Mundial como a Takaichi por su falta de reacción.

En ese sentido, Hitoshi Tanaka, exdiplomático japonés, ha expresado en su cuenta en la red social X que la actitud de la primera ministra japonesa fue "bizarra y vergonzosa" y ha recordado que el encuentro en la Casa Blanca "es una relación entre jefes de Estado, no un concurso de adulación".