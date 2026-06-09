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Trump denuncia un ataque de Irán a uno de sus helicópteros en Ormuz y promete réplica: "EEUU debe, necesariamente, responder"
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Trump denuncia un ataque de Irán a uno de sus helicópteros en Ormuz y promete réplica: "EEUU debe, necesariamente, responder"

El presidente estadounidense asegura que el helicóptero Apache atacado patrullaba el estrecho. Los dos pilotos están "sanos y salvos", detalla.

Miguel Fernández Molina
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Donald Trump, en el Air Force One
Donald Trump, en el Air Force OneAndy Harnik vía getty images

Donald Trump promete venganza contra Irán (de nuevo). El presidente de EEUU ha anunciado que las fuerzas iraníes derribaron la pasada noche un helicóptero estadounidense mientras patrullaba el estrecho de Ormuz y de inmediato ha dejado claro que "EEUU debe, necesariamente, responder a este ataque", a la espera de que Irán dé su versión.

Los dos pilotos del helicóptero Apache AH-64 estadounidense atacado están "sanos y salvos", ha querido añadir el líder republicano, sin precisar más detalles.

Sí lo ha hecho el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM), que ha confirmado que el helicóptero cayó cerca de la costa de Omán. Allí, los dos pilotos fueron rescatados por las fuerzas estadounidenses. En dicho operativo intervinieron divisiones navales y aéreas con el liderazgo del Mando Central de las Fuerzas Navales y la 82ª División Aerotransportada.

El movimiento de Irán y las palabras de Trump suponen un nuevo golpe a la difícil labor diplomática entre Washington y Teherán por un acuerdo de paz completo y la reapertura también completa del estrecho de Ormuz. Bajo un alto el fuego frágil y de difícil definición por su laxitud desde comienzos de abril, en las últimas fechas ambos países habían encontrado cierta conexión en su reproche a los ataques israelíes sobre Líbano.

Trump ha vivido momentos muy tensos con Netanyahu recientemente, hasta el punto de admitir que espetó al mandatario israelí que está "jodidamente loco" en una conversación telefónica por los ataques contra Líbano. 

En paralelo, seguía emplazando a un 'futuro cercano' para lograr el acuerdo con Irán. Sus últimas palabras, esta misma noche de lunes al martes, apuntaban a la posibilidad de un pacto definitivo en "dos o tres días", que ahora se intuye algo más alejado en el tiempo, a la espera de saber si da orden o no de "responder" al ataque del que acusa a Irán, que aún no se ha pronunciado sobre los hechos.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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