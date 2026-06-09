Trump denuncia un ataque de Irán a uno de sus helicópteros en Ormuz y promete réplica: "EEUU debe, necesariamente, responder"

Donald Trump promete venganza contra Irán (de nuevo). El presidente de EEUU ha anunciado que las fuerzas iraníes derribaron la pasada noche un helicóptero estadounidense mientras patrullaba el estrecho de Ormuz y de inmediato ha dejado claro que "EEUU debe, necesariamente, responder a este ataque", a la espera de que Irán dé su versión.

Los dos pilotos del helicóptero Apache AH-64 estadounidense atacado están "sanos y salvos", ha querido añadir el líder republicano, sin precisar más detalles.

Sí lo ha hecho el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM), que ha confirmado que el helicóptero cayó cerca de la costa de Omán. Allí, los dos pilotos fueron rescatados por las fuerzas estadounidenses. En dicho operativo intervinieron divisiones navales y aéreas con el liderazgo del Mando Central de las Fuerzas Navales y la 82ª División Aerotransportada.

El movimiento de Irán y las palabras de Trump suponen un nuevo golpe a la difícil labor diplomática entre Washington y Teherán por un acuerdo de paz completo y la reapertura también completa del estrecho de Ormuz. Bajo un alto el fuego frágil y de difícil definición por su laxitud desde comienzos de abril, en las últimas fechas ambos países habían encontrado cierta conexión en su reproche a los ataques israelíes sobre Líbano.

Trump ha vivido momentos muy tensos con Netanyahu recientemente, hasta el punto de admitir que espetó al mandatario israelí que está "jodidamente loco" en una conversación telefónica por los ataques contra Líbano.

En paralelo, seguía emplazando a un 'futuro cercano' para lograr el acuerdo con Irán. Sus últimas palabras, esta misma noche de lunes al martes, apuntaban a la posibilidad de un pacto definitivo en "dos o tres días", que ahora se intuye algo más alejado en el tiempo, a la espera de saber si da orden o no de "responder" al ataque del que acusa a Irán, que aún no se ha pronunciado sobre los hechos.