Trump "no está considerando realmente" suministrar misiles Tomahawk a Ucrania

El presidente estadounidense, Donald Trump, habla con miembros de la prensa a bordo del Air Force One rumbo a Estados Unidos, el 30 de octubre de 2025.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró esta pasada noche que, por el momento, no está considerando un acuerdo que permita a Ucrania obtener misiles Tomahawk de largo alcance para usarlos contra Rusia. El republicano se ha mostrado reacio a un plan para que Estados Unidos venda ese armamento a países de la OTAN que luego los transferirían a Ucrania, argumentando que no desea una escalada bélica.

Sus últimas declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One indican que mantiene su reticencia, pese a que el estancamiento de las negociaciones con Rusia han hecho que Kiev aún tuviera esperanzas de cambio. "No, la verdad es que no", dijo Trump a los periodistas durante su vuelo de Palm Beach, Florida, a Washington, al ser preguntado sobre si estaba considerando un acuerdo para la venta de los misiles. Añadió, sin embargo, que podría cambiar de opinión. Puro Trump.

El mandatario y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, discutieron la idea de los Tomahawk durante su reunión en la Casa Blanca el 22 de octubre. Rutte declaró el viernes que el asunto estaba bajo revisión y que la decisión final correspondía a Estados Unidos.

Los misiles Tomahawk tienen un alcance de 2.500 kilómetros, suficiente para alcanzar objetivos en el interior de Rusia, incluyendo Moscú. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha solicitado los misiles, pero el Kremlin ha advertido contra cualquier suministro de misiles Tomahawk a Ucrania.

Ucrania ha estado buscando los misiles Tomahawk para realizar ataques de largo alcance contra Rusia, pero aun así, sin ellos, ha logrado llevar a cabo una exitosa campaña utilizando sus propios drones y misiles contra objetivos militares y estratégicos rusos , como depósitos de petróleo y refinerías. Un ataque con drones ucranianos impactó el domingo el puerto petrolero ruso de Tuapse, en el Mar Negro, provocando un incendio y dañando dos buques, según las autoridades rusas. Los aeropuertos rusos en regiones cercanas también tuvieron que ser cerrados.

El petróleo y el campo de batalla

Por otro lado, las principales refinerías de petróleo de Turquía, además, ya están comprando más crudo no ruso en respuesta a las últimas sanciones occidentales contra Rusia, según informó Reuters, citando a dos fuentes con conocimiento directo del asunto y otras fuentes del sector. Turquía es uno de los principales compradores de crudo ruso, junto con China e India, pero las refinerías están siguiendo el ejemplo de India y reduciendo sus compras.

Una de las mayores refinerías turcas, SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), propiedad de la compañía azerí SOCAR, adquirió recientemente cuatro cargamentos de crudo de Irak, Kazajistán y otros productores no rusos, con llegada prevista para diciembre, según fuentes. Esto representa entre 77.000 y 129.000 barriles diarios (bpd) de suministro no ruso, dependiendo del tamaño del cargamento, según cálculos de Reuters. En contraste, el crudo ruso representó prácticamente la totalidad de la entrada de crudo de la refinería STAR en octubre y septiembre, que ascendió a unos 210.000 bpd, según datos comerciales. SOCAR declinó hacer comentarios, informó la citada agencia.

La otra gran refinería turca, Tupras, estaba aumentando las compras de crudo no ruso , según dos fuentes. También es probable que Tupras elimine por completo en breve las importaciones de crudo ruso en una de sus dos principales plantas en Turquía para poder mantener las exportaciones de combustible a Europa sin infringir las próximas sanciones de la UE, indicaron las mismas fuentes. Reuters informó que Tupras no respondió a la solicitud de comentarios.

Ucrania, con todo este telón de fondo, ha desplegado este fin de semana fuerzas especiales en la asediada ciudad oriental de Pokrovsk en un intento por repeler una intensa ofensiva rusa que involucra a miles de soldados, según declaró el comandante supremo de Kiev. Pokrovsk, conocida como "la puerta de entrada a Donetsk", se encuentra en una importante ruta de suministro para el ejército ucraniano y ha estado en la mira de Moscú durante más de un año, mientras Rusia presiona para controlar toda la región oriental de Donetsk.

Al menos 200 soldados rusos habían penetrado las defensas de Pokrovsk, según informó Kiev la semana pasada , mientras que el Instituto para el Estudio de la Guerra evaluó que otros se acercaban a la ciudad en una maniobra de pinza. En su discurso vespertino del domingo, el presidente Zelenski habló de los combates en Pokrovsk y de que estos “resultarán en la destrucción de los ocupantes” .

El mandatario, quien ha estado presionando a sus aliados para que adquieran más sistemas de defensa aérea y así contrarrestar los ataques rusos, anunció el domingo que Ucrania había reforzado su red de defensa aérea con el apoyo de Alemania. "Hemos reforzado el componente Patriot de nuestra defensa aérea ucraniana", declaró Zelenski, refiriéndose a los avanzados sistemas de defensa aérea de fabricación estadounidense. Sin ofrecer más detalles, el líder ucraniano expresó su agradecimiento a Alemania y a su canciller, Friedrich Merz.

Drones y misiles rusos lanzados contra Ucrania causaron la muerte de al menos seis personas, entre ellas dos niños , y dejaron sin electricidad a decenas de miles, según informaron las autoridades el domingo. Las fuerzas rusas atacaron las regiones de Dnipropetrovsk y Odesa, indicó la Fiscalía General de Ucrania. Los niños fallecidos eran dos varones de 11 y 14 años, declaró el Comisionado de Derechos Humanos de Ucrania, Dmytro Lubinets. Los ataques rusos también dejaron sin electricidad a toda la región oriental de Donetsk, así como a casi 58.000 hogares en la región meridional de Zaporizhzhia, según informaron sus gobernadores. El grupo de ejércitos Vostok de Ucrania afirmó que algunos de sus efectivos murieron en uno de los ataques rusos contra Dnipropetrovsk.