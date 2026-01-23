Los trabajos por el accidente en Adamuz entran en una nueva fase cinco días después de la tragedia

Los trabajos en Adamuz (Córdoba) han entrado en una nueva fase cinco días después del accidente ferroviario, una vez localizadas las 45 víctimas mortales cuya desaparición habían denunciado sus familias y tras la entrega del primer atestado de la Guardia Civil al juzgado, una vez concluida la inspección de la zona.

El hallazgo este jueves de los dos últimos cadáveres, localizados bajo el tren Alvia siniestrado, ha permitido cerrar el operativo de búsqueda. Con ello, ya no queda ninguna persona desaparecida pendiente de localizar, según las denuncias presentadas por los familiares desde el domingo.

Mientras tanto, la investigación sobre las causas del siniestro sigue abierta. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado que el origen del accidente podría estar en la infraestructura y en la vía, una hipótesis que gana peso a medida que avanza el análisis técnico del tramo afectado.

De las 45 víctimas mortales, 43 han sido ya identificadas. En todos los casos se ha recurrido a las huellas dactilares, salvo en uno, para el que ha sido necesario el análisis de ADN. Entre los fallecidos hay 22 mujeres y 21 hombres, incluido un menor. Veinte eran de nacionalidad española y el resto, tres mujeres de origen ruso, alemán y marroquí.

En el ámbito asistencial, permanecen ingresadas en hospitales andaluces 29 personas —26 adultos y tres menores— después de que en las últimas horas se hayan producido cuatro nuevas altas hospitalarias. Siete de los heridos continúan en unidades de cuidados intensivos, según los datos más recientes facilitados por la Junta de Andalucía.

En paralelo, la investigación técnica avanza con nuevos elementos. Un informe del Gobierno, al que ha tenido acceso EFE, sostiene que en el tramo concreto y en la vía por la que circulaba el tren de Iryo no se había registrado ninguna incidencia desde 2021 hasta el día del accidente. Además, Óscar Puente ha explicado que las muescas detectadas en los bogies del tren Iryo también aparecían en otros tres convoyes que pasaron por ese punto entre 45 minutos y una hora antes del siniestro, aunque no en los trenes que circularon con anterioridad.

La Guardia Civil ha dado por finalizada la inspección en la zona del accidente y ha remitido ya un primer atestado al juzgado de Montoro (Córdoba), que ha recibido nueve denuncias de afectados o familiares, así como siete solicitudes de entidades, organizaciones y partidos políticos para personarse en la causa.

A esta investigación se suma la presión creciente de los profesionales del sector. El secretario general del sindicato de maquinistas Semaf, Diego Martín, ha denunciado que “son centenares” los maquinistas que comunican incidencias a Adif sin obtener respuesta ni ver adoptadas medidas correctoras. El sindicato alerta de una “tormenta perfecta” en el ferrocarril, al considerar que se prioriza la construcción y remodelación de nuevas infraestructuras frente al mantenimiento preventivo, una situación que, según advierte, pone en riesgo la vida de los conductores.

La tragedia ha abierto también una clara derivada política. Óscar Puente, el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, han solicitado comparecer en el Congreso. El Partido Popular ha anunciado que pedirá un pleno extraordinario para exigir la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como el acceso a toda la documentación y a los expedientes de los contratos de obras en ese tramo ferroviario.

Por su parte, Vox ha comunicado que no asistirá al homenaje de Estado a las víctimas, previsto para el 31 de enero en Huelva, al considerar que supondría “blanquear” una gestión del Gobierno que califica de “criminal”. En Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha mostrado visiblemente emocionado al recordar el escenario “prácticamente de guerra” que encontró al recorrer la zona cero del accidente.