De estar afectado por un ERTE a fabricar pantallas protectoras en casa: "Puedes salvar vidas"

En cuanto se enteró, desempolvó la primera impresora 3D que se fabricó él mismo y junto a las dos últimas que se compró y a la que le dio este miércoles el instituto por parte de la Comunidad de Madrid, las puso a funcionar. Para controlar que todo vaya bien y que no haya problemas, ‘contrató’ a su mujer y a sus hijas. “Aquí no hay quien vea la tele”, bromea.

En la semana aproximadamente que lleva metido de lleno, ha repartido ya al hospital universitario de Alcalá de Henares, al SUMA, a la Policía o a la Guardia Civil, pero añade que él -y la red entera-, también tienen peticiones de supermercados, de residencias de la tercera edad, etc.

“La prioridad son los hospitales, pero se las doy a todo aquel que nos pida siempre y cuando se adapte a nuestro ritmo de producción y pueda venir a recogerlas, ya que nosotros no podemos salir por el confinamiento”, especifica. En las últimas jornadas y con la voz ya corrida, el móvil no le deja de sonar porque, afirma, hay una demanda brutal.

Las pantallas tardan en imprimirse alrededor de una hora, según el tipo de impresora. De la Cruz, para hacerlas más seguras, cogió un modelo más articulado y con doble protección: “Se tarda algo menos de una hora por visera y casi dos en tenerla montada. Es algo más sofisticada. Se puede levantar por si se empaña, hay un fieltro para el sudor y caben también gafas de ver o mascarillas, porque ha habido quejas de que con alguna no se podían poner gafas graduadas”. Además, destaca que son completamente reutilizables, ya que una vez desinfectadas se pueden volver a utilizar.

Todo lo hacen de forma voluntaria y perdiendo dinero. “Me he gastado más de 200 euros en el material más la luz, que ya veremos a ver cuánto es, pero no me importa, sobre todo cuando te dan las valoraciones”, relata. De la Cruz muestra orgulloso las fotos que le han ido enviando trabajadores que llevaban sus pantallas e incluso cuenta que la propagación de casos en una planta del hospital de Alcalá se ha contenido.

Él, como otros cientos de miles de personas en toda España, también se ha visto afectado por un ERTE que ha hecho Iberia, tras llevar más de dos décadas en la empresa. De la Cruz se quiso adelantar a la situación y, como sabía que más tarde o temprano le iba a tocar, se ofreció voluntario para ser de los primeros en recibirlo. “Así tengo más horas para hacer pantallas protectoras. Estás más alegre al pensar que estás perdiendo dinero, sí, pero que puedes estar salvando vidas y eso es muy importante también”, valora.