Los líderes europeos, en el punto de mira por su respuesta fallida al coronavirus

En el Reino Unido, que podría tener la peor tasa de letalidad de toda Europa, los líderes de la oposición tratan de apoyar los esfuerzos del país en la lucha contra el coronavirus al tiempo que piden responsabilidades al Gobierno de Boris Johnson.

Keir Starmer, nuevo líder del Partido Laborista, señaló el domingo que “este no es el momento de plantear preguntas complicadas” sobre si la respuesta del Gobierno ha llegado tarde.

“Siendo justos con este Gobierno, nos encontramos en una situación sin precedentes en el Reino Unido y somos un país que siempre se ha tomado muy en serio las libertades civiles”, comentó. “Se trata de medidas que el Gobierno ha tenido que tomar durante las últimas dos semanas, no era una crisis predecible”. Esta actitud choca completamente con la de la oposición en España, muy dura y crítica con el Gobierno, pese a que la ciudadanía pide unión y apoyo en estos momentos .

“También es justo reconocer que en algunas competencias no hemos actuado con la suficiente prontitud”, apunta Lisa Nandy. “Cuando salgamos de esta, tendremos que reflexionar sobre cómo necesitamos cambiar como país. No debemos volver a vernos en una situación en la que nuestros servicios públicos no tengan la capacidad que necesitan para reaccionar y en la que las familias estén a un paso del colapso financiero”.

Este artículo fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Estados Unidos y ha sido traducido y adaptado del inglés por Daniel Templeman Sauco.