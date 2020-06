Mi sobrino murió a manos de la Policía y no será el último

Lo que es aún peor: la hostilidad hacia la Policía en determinadas comunidades está tan enraizada que ya no va a ser posible arreglar la situación a lo largo de nuestra vida. Tal vez tenga que pasar una generación o más hasta que lo logremos. Pero no habrá ninguna posibilidad mientras sigan existiendo actitudes como las actuales y la mayoría de la gente se ponga a la defensiva. Demasiado a menudo, son los policías de mayor rango, los políticos y la Federación de Policía quienes encabezan esa resistencia.

Hay muchas familias en el Reino Unido que han perdido a sus seres queridos a manos de la Policía: Sean Rigg, Christopher Alder, Brian Douglas, Joy Gardner, Olaseni Lewis, Thomas Orchard, Roger Sylvester, Sheku Bayoh, etc. Son muchos más, pero mi incapacidad para enumerar los demás casos en este breve artículo no pretende ser una falta de respeto o menoscabo hacia sus familiares y amigos.

Es irónico que la hostilidad contra quienes critican las actuaciones policiales no solo proceden de quienes no ven nada mal en el daño que provocan algunos agentes de policía. También es una forma de pensar muy enraizada en la mente de personas que ya no aceptan la importancia y las ventajas que tiene una labor policial bien desempeñada, simplemente porque creen que eso no es posible. Esto le añade una dificultad más a los desafíos que afrontan los policías de hoy en día, pero son los policías los primeros que deben afrontar la responsabilidad de reparar ese daño, no las comunidades ni los barrios.

Conozco las dificultades a las que se enfrentan los policías. También sé que la mayoría de los policías son un modelo ejemplar día sí y día también. No obstante, si los altos mandos y quienes toman las decisiones no impulsan un cambio interno ni siquiera ante un acto ilícito de clara injusticia, el ciclo de las muertes evitables nunca acabará.

