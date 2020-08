Por qué los españoles acatan tan bien las órdenes e ignoran los consejos

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images

Confinados en casa más de mes y medio. Las normas impuestas por el estado de alarma se cumplieron, siempre con excepciones , a rajatabla. Se impusieron más de un millón de multas por burlar el confinamiento en los primeros 66 días, que parecen muchas pero vistas en perspectiva no son tantas: 15.000 sanciones por día en un país de 46 millones de habitantes significa que, diariamente, se saltaba la ley un 0,03% de la población.

“Los seres humanos no sólo somos cognitivos y racionales, somos seres que nos guiamos por emociones. Durante el confinamiento se activó el miedo, por eso cumplimos bien las normas”, explica el psicólogo Andrés Quinteros , de Psicología Madrid. “Algunos no se movieron por temor a infectarse, a que les pasase algo o a cruzarse con alguien y, otros, a recibir una multa. A que les sacasen 100 euros por saltarse la norma”, continúa.

Necesidad de socializar y mucho enfado

Las otras necesidades llegaron en el momento en que se redujeron los datos de contagios —hubo un tiempo, allá por julio, en el que el registro de casos diarios no superaba el centenar — y, en consecuencia, las normas se relajaron. “Ahí empezaron a primar el cariño, la necesidad de diversión, de alegría, de contacto social... ”, asegura Quinteros, que pone como ejemplo de esta lucha interna de emociones la película de Pixar Del Revés.

No es un único sentimiento el que motiva nuestra forma de actuar, pero sí es cierto que siempre hay uno que se impone al resto. Cuando ese uno pierde fuerza, aparecen los otros. “Durante estos meses nos hemos privado de muchas cosas que también necesitábamos”, apunta.

“Del mismo modo que estar en casa nos dio seguridad frente a la covid-19, ahora la seguridad la aporta estar con el grupo de confianza del que no tenemos contagiarnos. Al final somos seres sociales”, añade el especialista, consciente de que ese contacto va seguido de una relajación y poco seguimiento de los consejos, sobre todo si hay alcohol de por medio. De ahí que lo rebrotes comenzasen en su mayoría en reuniones familiares o en grupos de amigos.

Ahora no ha desaparecido, de hecho está resurgiendo con los nuevos datos de contagios, pero sí ha perdido protagonismo y lo ha ganado el enfado, que ha llevado a muchos a ignorar los consejos como un acto de rebeldía. “Las contradicciones en las informaciones generan confusión y la confusión provoca enfados”, resumen Quinteros, que cita dos ejemplos: ¿Por qué en una comunidad autónoma no obligan a llevar mascarilla y yo la tengo que llevar en la mía? ¿Por qué las aulas pueden tener hasta 20 alumnos y las reuniones sociales deben de ser de 10?

Seres sociales, comportamientos en masa

“Saltarse los consejos en masa tiene que ver con lo que se llama interaccionismo simbólico”, explica el sociólogo Lorenzo Navarrete, decano del Colegio de Sociólogos de Madrid. “Tenemos unas neuronas espejo que reflejan lo que ven. Si la mayoría no sigue el consejo, nosotros tampoco”, añade.

“Tenemos unas neuronas espejo que reflejan lo que ven. Si el consejo no es seguido por la mayoría, nosotros tampoco lo seguimos”

Los comportamientos sociales se explican en función de cómo actúan los demás y que la sociedad no esté acatando ciertas recomendaciones responde a que otros tampoco lo hacen. “Pasa con todo. Por ejemplo, si ves en la carretera un consejo de ‘modere la velocidad’ y todos los coches de delante lo siguen, tú también reduces. No vas a ir pidiendo paso”, explica. “Hay una mayoría que, cuando ve que todos siguen un consejo, ella también lo acata”, asegura el sociólogo, al que no se le escapa que siempre hay gente que se sale del carril.