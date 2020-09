Illa pide a la Comunidad de Madrid que se deje ayudar: "Hay transmisión comunitaria"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa , ha pedido este lunes a la Comunidad de Madrid que se deje ayudar para controlar la segunda ola de coronavirus que está azotando a la región y que la sitúa como epicentro de la pandemia en España y en Europa. Illa, quien ha lamentado que no se haya llegado a ningún acuerdo con el Ejecutivo autonómico , ha anunciado que en la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso (PP) hay transmisión comunitaria y la pandemia no está controlada.

“Ha dado 13.449 casos más desde el viernes, la mayor cifra de notificaciones de la segunda ola. 1.458 casos más que el fin de semana anterior. Y 223 fallecidos, el fin de semana anterio tuvo 180 fallecidos. La Comunidad representa un 40% de los casos del total de nuestro país. Y la positividad de las PCR que se hacen es del 20,7%, casi el doble que tenemos en España. Estos datos resumen la situación de Madrid y que señalan que en Madrid hay transmisión comunitaria y no está tomado el control de la pandemia”, ha desgranado Illa.

“Ya vamos tarde, hay que actuar con determinación”

El ministro de Sanidad ha incidido en que las medidas que comentó su equipo la semana pasada “son las que hay que tomar de manera inmediata”. Desde que la consejería madrileña amplió el pasado viernes las restricciones a 45 zonas básicas de salud que superan los 1.000 diagnósticos acumulados en los últimos 14 días por 100.000 habitantes, el Ministerio de Sanidad ha dejado claro que considera insuficiente la ratio y que esas limitaciones de movimientos y ocio deben implementarse en las zonas que superen los 500 casos de covid-19.

“Ya vamos tarde, hay que actuar con determinación. Cuando uno va al médico quiere que le diga la verdad y la verdad es la que les he relatado: transmisión comunitaria, incremento de casos, de fallecidos... El ministerio de Sanidad está en ese espacio de cooperación reforzada que acordaron la presidencia de la Comunidad y del Gobierno de España. Pero pedimos a la presidenta de Madrid que se deje ayudar, siga las recomendaciones y vea los datos tal y como son”, ha insistido Illa, quien ha zanjado: “Esto no son posicionamientos políticos, son datos. No es una batalla ideológica. No hay que engañarse, vienen semanas muy duras”.

La Comunidad dice que ya se nota mejoría con sus medidas

La Comunidad de Madrid ha asegurado este lunes que se está produciendo una mejora de los datos asistenciales por covid-19, que están reflejando “una menor incidencia registrada durante las dos últimas semanas”. Según la consejería de Sanidad, se ha reducido un 66% el crecimiento de ingresos en los hospitales madrileños, pasando de los 591 durante la semana del 14 al 20 de septiembre a los 264 durante la semana del 21 al 27.

“Es la primera semana, desde el mes de julio, que desciende el número de nuevos ingresos en hospitalización respecto a la anterior. Respecto a las camas de UCI también se aprecia una reducción en el crecimiento de pacientes ingresados”, ha difundido la Comunidad de Madrid.