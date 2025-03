Fedir Venislavskyi, diputado ucraniano del partido Servidor del Pueblo y miembro del Comité de Seguridad Nacional, Defensa e Inteligencia de la Rada Suprema, afirmó que es necesario elaborar una lista detallada de infraestructuras críticas que no deben ser atacadas durante el alto el fuego. Según Venislavskyi, este listado es esencial para monitorear el cumplimiento de la tregua y evitar malentendidos o violaciones del acuerdo. No obstante, la inteligencia rusa ha restado importancia a esta medida, considerando que la transferencia de la lista de infraestructuras ucranianas a Rusia no representa una amenaza, ya que muchas de estas instalaciones ya son conocidas por ambas partes del conflicto.

Venislavskyi explicó que la lista no incluirá objetos secretos que realmente sean sensibles, ya que no tiene sentido exponer información confidencial, pero sí deberá incluir las instalaciones que han sido objeto de ataques regulares durante los últimos dos años, especialmente las infraestructuras energéticas y de transporte, que han sido blancos frecuentes de las ofensivas rusas. Además, Venislavskyi resaltó la necesidad de garantizar la protección de todas las infraestructuras críticas, no solo las energéticas, tal como se ha interpretado por parte de los funcionarios estadounidenses, quienes abogan por una protección más amplia que incluya el transporte, el suministro de gas e incluso las instalaciones sanitarias.