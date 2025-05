Guerra Ucrania Rusia en directo: Alerta de una nueva amenaza letal rusa usada por primera vez en el campo de batalla

El portavoz de la Armada de Ucrania, el capitán Dmytro Pletenchuk, ha concedido una entrevista a la emisora de radio de New Voice of Ukraine en la que dibuja una radiografía de situación de la amenaza rusa en el mar Negro optimista para los intereses de su país, invadido desde 2022.

Al ser preguntado por la batalla en los mares Negro y Azov y la ausencia casi total de la flota rusa en ellos con el paso de los meses, Pletenchuk afirma: "Se podría decir que no están activos allí y que no han salido durante varios días. En principio, ni siquiera existen submarinos. Las razones pueden ser diferentes, pero en realidad no las observamos". Las dos regiones, explica, se consideran militarmente en su conjunto, por regla general. "En Azov, no los hemos observado durante bastante tiempo. Estamos hablando de meses. Creo que pronto podremos celebrar, por así decirlo, el aniversario de la ausencia de la presencia rusa en el Mar de Azov", indica.