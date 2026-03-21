La Casa Blanca usa a Bob Esponja, Nintendo y Mortal Kombat para vender la guerra de Irán a los jóvenes, pero solo el 29% de los americanos aprueba los bombardeos

Hace aproximadamente un mes, el rumbo del Oriente Medio cambió por completo. Las fuerzas armadas estadounidenses, en colaboración con Israel, atacaron Irán, desatando una guerra que ha provocado un efecto mundial.

El gobierno norteamericano parece estar orgulloso de las recientes operaciones bélicas que han desempeñado sus fuerzas militares. La Casa Blanca, a través de su cuenta oficial de X, ha publicado una serie de videos en los cuales se muestran clips de videojuegos y películas, mezclados con imágenes de ofensivas hacia Irán, con la intención de mostrar la eficiencia y eficacia de sus tropas.

Un claro ejemplo de ello es el uso de caricaturas como Bob Esponja. Se trata de un fragmento del personaje de dibujos animados quepregunta: "¿Quieren verme hacerlo de nuevo?", mientras aparecen imágenes no clasificadas de misiles estadounidenses destruyendo aviones y camiones iraníes. El texto dice: "No nos detendremos hasta lograr los objetivos. Implacables. Sin remordimientos".

Por medio de TikTok, la cuenta de la Casa Blanca también ha expresado su satisfacción por los resultados militares obtenidos en la operación en territorio iraní, denominada 'Furia Épica'.

En esta ocasión, la administración de Trump acudió al popular videojuego de Nintendo, Wii Sports, para retratar el conflicto en Oriente Medio. Con una banda sonora animada, se muestra a un jugador de dibujos animados anotando en la diana, haciendo un hoyo en uno y logrando un pleno, con cada tiro intercalado con imágenes de ataques con misiles en Irán. Un locutor grita clichés deportivos: «¡Fuera del parque!», «¡Mate!» y «¡Nocaut!».

La mayoría de americanos no aprueba la guerra

Varios expertos en la materia se han pronunciado al respecto. Nick Cull, historiador de propaganda en la Escuela Annenberg de Comunicación y Periodismo de la Universidad de Carolina del Sur, expresa su completo repudio. “Esto es una memificación y una gamificación de la guerra. Es una forma espantosa de representar un conflicto”, declara

Conforme a lo informado por el periódico británico Financial Times, una encuesta de Ipsos expone que únicamente el 29 por ciento de los estadounidenses aprobaba los ataques estadounidenses en Irán y el 43 por ciento los desaprobaba.

Peter Loge, director de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington, también comenta sobre el tema. “Son como anuncios de una película de imitación de Tom Cruise. Oculta las horribles realidades del conflicto y la guerra”, continuó. “No se siente el dolor, nunca se ven las consecuencias del conflicto ni la violencia”, manifiesta.

Además, un exmilitar estadounidense se mostró en contra de dicho contenido. Connor Crehan, veterano de la guerra de Irak: tuitio: "La guerra no es un videojuego. Las consecuencias de la guerra son definitivas. Ojalá no la tratáramos con tanta ligereza".

La respuesta de la Casa Blanca

El gobierno de EEUU defiende su perspectiva a toda costa, argumentando el peligro que significa la posesión de armamento nuclear por parte de Irán. "Los medios tradicionales quieren que nos disculpemos por destacar el increíble éxito del ejército estadounidense", asegura Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca.

“Pero la Casa Blanca seguirá mostrando los numerosos ejemplos de misiles balísticos, instalaciones de producción y sueños de Irán de poseer un arma nuclear destruidos en tiempo real", concluye la vocera.