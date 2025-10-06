La justicia bloquea el intento de Trump de desplegar la Guardia Nacional de California en Oregón

Protestas delante de un centro de detención de migrantes del ICE, en el sur de Portland (Oregón, EEUU).

Una jueza federal del estado noroccidental de Oregón, en Estados Unidos, ha ordenado este domingo paralizar el envío de tropas federalizadas de la Guardia Nacional de California, o de cualquier otro estado, a las calles de Portland, horas después de que la Casa Blanca haya actuado para movilizar centenares de efectivos tanto del estado de California como del de Texas.

"Tras haber recibido una orden de restricción temporal para federalizar y desplegar a 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregón en Portland, los demandados (Trump y los secretarios de Defensa y Seguridad Nacional, Pete Hegseth y Kristi Noem, así como sus carteras) se han preparado para desplegar al menos 200 miembros de la Guardia Nacional de California para llevar a cabo la misma misión ilegal en Portland bajo la misma autoridad inadecuada", ha expuesto la jueza federal de distrito Karin Immergut acerca del proceder de la Casa Blanca.

De este modo, ha aceptado la solicitud de una orden de restricción temporal presentada por el estado de California, que demandaba impedir el despliegue de hasta 300 miembros de la Guardia Nacional de California en Portland.

Las claves de una decisión que podría ser tumbada en instancias superiores

"Es necesaria una orden de restricción temporal adicional para preservar el statu quo e impedir que los demandados eludan la orden de este Tribunal", reza la resolución, que defiende el dictamen original como prevención de "múltiples formas de daño irreparable que se producirían una vez que los militares estuvieran en el terreno", citando dentro del concepto de "daños irreparables", "el aumento del malestar social que requiere la desviación de los recursos policiales estatales y locales una vez que los militares se movilizan".

Asimismo, la magistrada ha señalado a las autoridades demandadas por tratar de "eludir la conclusión de este Tribunal de que dicho despliegue fue ilegal" al movilizar tropas de la Guardia Nacional federalizados de otros estados, una actuación que, según la jueza, "altera el statu quo que la orden de protección temporal original del Tribunal pretendía preservar y amenaza con causar muchos de los mismos daños irreparables que las acciones que este Tribunal prohibió directamente".

"Por lo tanto, está dentro de la facultad de este Tribunal otorgar una ORT adicional para bloquear la vía que los Demandados están utilizando para eludir la Orden anterior", ha concluido.

El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, ha afirmado momentos antes del fallo que "lo que era ilegal con la Guardia Nacional de Oregón es ilegal con la Guardia Nacional de California". "La orden de la jueza no fue un pequeño detalle procesal que el presidente pudiera sortear como lo hace mi hijo de 14 años cuando no le gustan mis respuestas", ha ironizado ante la prensa, en declaraciones recogidas por CNN.

La decisión de la magistrada ha llegado después de que Washington haya ordenado, de manera similar, el despliegue de 400 soldados de la Guardia Nacional de Texas en los estados de Oregón e Illinois durante un plazo de al menos dos meses, pese al rechazo del gobernador de Illinois, JB Pritzker, que ha denunciado la medida como una "invasión de Trump". "No hay razón para que un presidente envíe tropas militares a un estado soberano sin su conocimiento, consentimiento ni cooperación", ha denunciado.

Newsom, sobre Trump: "Ataca sin complejos el propio Estado de derecho"

El gobernador de California, Gavin Newsom, había denunciado, horas antes, el despliegue de centenares de efectivos de la Guardia Nacional californiana en Portland, en el estado de Oregón, pese a que en la víspera un juez federal haya paralizado la federalización de la Guardia Nacional de dicho estado.

"El presidente (estadounidense, Donald) Trump está desplegando 300 efectivos de la Guardia Nacional de California en Oregón. Ya están en camino", ha asegurado en un comunicado en el que ha denunciado "un abuso de poder vergonzoso" por parte del mandatario.

En esta línea, Newsom ha criticado que el inquilino de la Casa Blanca de "ataca sin complejos el propio Estado de derecho y pone en práctica sus peligrosas palabras: ignora las órdenes judiciales y trata a los jueces, incluso a los nombrados por el propio presidente, como oponentes políticos".

"No se trata de seguridad pública, sino de poder. El comandante en jefe está utilizando a las Fuerzas Armadas estadounidenses como arma política contra los ciudadanos estadounidenses", ha agregado antes de anunciar que llevará esta cuestión a los tribunales al tiempo que ha alentado a la ciudadanía a "no (...) permanecer en silencio ante una conducta tan imprudente y autoritaria del presidente".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.