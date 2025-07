¿Paz en 24 horas? Trump no logra romper el estancamiento en Ucrania tras seis meses en el cargo

Iba a ser el salvador de Ucrania, pero no. Donald Trump, el presidente de Estados unidos, prometió poner fin a la invasión rusa "en 24 horas", pero en la semana en que se cumplen seis meses de su retorno a la Casa Blanca no hay visos de avances... aunque hoy mismo se espera un importante anuncio al respecto, dice el propio mandatario.

Por ahora, las conversaciones entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y Trump, mantenidas desde febrero, han alterado "ostensiblemente" la trayectoria de la guerra en Ucrania, explica Rajoli Siddharth Jayaprakash, asistente de investigación del Programa de Estudios Estratégicos de la Observer Research Foundation. Un rasgo "clave" de estos meses, sin embargo, es el empeño del norteamericano de "desvincularse del conflicto, solicitando a Europa que intensifique su apoyo a los esfuerzos de defensa de Ucrania". La mejora positiva en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, reflejada en las múltiples rondas de conversaciones, ha resultado en una "normalización parcial de los lazos". Sin cambios en el terreno, eso sí.

Tras las conversaciones, las negociaciones entre Rusia y Ucrania se reanudaron en Estambul, tres años después de la primera cumbre de paz. "Cabe destacar que, a diferencia de la cumbre de paz anterior, que culminó con la redacción conjunta de un comunicado por ambas partes, las conversaciones actuales aún no han producido ningún progreso significativo hacia un alto el fuego, ya que sus respectivas demandas se han mantenido inalteradas", recuerda el analista. Con nuevas rondas de conversaciones programadas y una contradicción fundamental en la forma en que ambas partes perciben sus intereses de seguridad, "las perspectivas de poner fin a la guerra este año siguen siendo remotas. Hasta ahora, la diplomacia ha seguido un patrón de un paso adelante, dos pasos atrás", constata.

"Hasta ahora, la diplomacia ha seguido un patrón de un paso adelante, dos pasos atrás"

Rusia controla más del 19% del territorio ucraniano. Para mayo de 2025, el ejército ruso recuperó los territorios perdidos en la ofensiva ucraniana de Kursk el año anterior. Desde entonces, las fuerzas rusas han avanzado más allá de Kursk, entrando en la región de Sumy en el sureste, con el objetivo de crear una zona de seguridad, dice el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Washington. Ese mismo mes, las fuerzas rusas lanzaron su ofensiva de verano, donde se registraron avances graduales en las regiones de Donetsk, Járkov y Zaporiyia.

En junio, las fuerzas rusas obtuvieron el control de 566 kilómetros cuadrados adicionales. Según informes, entre junio de 2024 y mayo de 2025, las fuerzas rusas solo obtuvieron el 1% del territorio ucraniano. Las fuerzas rusas han incrementado enormemente su presencia a lo largo de la línea de conflicto, obligando a las fuerzas ucranianas a dispersarse y, por lo tanto, explotando las brechas en las líneas. "A pesar de la trayectoria ascendente del avance ruso en Ucrania, el campo de batalla no ha cambiado radicalmente desde el año pasado", añade el experto.

Además, ambas partes han aumentado el uso de sistemas de aviación no tripulados, es decir, drones, en 2025. El presidente Putin pidió el aumento de la producción de drones en abril de este año. El año pasado, se produjeron más de 1,5 millones de drones, lo que se consideró insuficiente. Las capacidades de producción de drones de Moscú han mejorado significativamente. La producción mensual de drones en Rusia ha aumentado: en mayo de 2025, Rusia produjo un 17% más de drones que en los meses anteriores. Por el contrario, las fuerzas ucranianas han experimentado una adaptación . En un movimiento para mejorar la eficiencia y adaptarse a los requisitos de la guerra moderna, se creó un nuevo paraguas de comando por la Fuerza del Sistema de Drones No Tripulados de Ucrania, que tiene como objetivo unir la rama con otras unidades de drones en el ejército ucraniano.

"Una ventaja clave de Rusia es el territorio que controla en Ucrania, además de su capacidad para sostener una operación militar prolongada y, al mismo tiempo, garantizar la estabilidad macroeconómica interna. Por otro lado, el alivio de las sanciones es un incentivo para obtener ciertas concesiones de Rusia", recuerda.

"Una ventaja clave de Rusia es el territorio que controla en Ucrania, además de su capacidad para sostener una operación militar prolongada y, al mismo tiempo, garantizar la estabilidad macroeconómica interna"

Desde que Trump asumió el cargo, el número de drones disparados se ha duplicado. Según informes, Rusia lanzó más de 5.300 ataques con drones contra Ucrania solo en junio de 2025. Una diferencia clave que se refleja en las operaciones con drones es que las fuerzas rusas han tenido una ventaja en los volúmenes de sistemas de ataque más económicos, lo que les permite flexibilidad en las capacidades de ataque. Mientras tanto, los analistas militares argumentan que "Ucrania tiene mejores capacidades de ataque, es decir, objetivos dinámicos, objetivos de precisión e integración".

La potencia de las unidades de drones ha sido mayor que la de las operaciones de infantería y artillería. Esto puede reflejarse en los recientes ataques ucranianos a las bases aéreas rusas en Saratov, Murmansk, Riazán, Ivanovo, óblast de Amur y óblast de Irkutsk, que, según las estimaciones, destruyeron siete bombarderos estratégicos TU-95 MS (capaces de portar armas nucleares), un avión de alerta temprana y control A-50 y un número no especificado de bombarderos de largo alcance Tu-22 M3.

Estos ataques no afectan las capacidades de Rusia en la campaña de Ucrania, pero ciertamente afectarán las capacidades de aviación de largo alcance de Rusia, ya que llevará una década reconstruir los activos perdidos.

Apoyo europeo mejorado

Incluso con las conversaciones en curso, el compromiso de llevar la guerra a una solución negociada sigue siendo bajo. La ayuda militar prometida durante el mandato del expresidente estadounidense Joe Biden continúa apoyando a las fuerzas armadas ucranianas. Actualmente, la administración Trump no está interesada en anunciar un paquete de ayuda significativo para Ucrania. Mientras tanto, a medida que la ayuda estadounidense a Ucrania se ha reducido, los estados europeos han prometido más ayuda. Solo en marzo y abril de 2025, los países europeos asignaron 12.200 millones de dólares estadounidenses para ayuda militar y 11.500 millones de dólares estadounidenses para ayuda humanitaria. En contraste, entre febrero de 2022 y enero de 2025, la UE y el Reino Unido prometieron tan solo 13.000 millones y 9.000 millones de dólares estadounidenses para ayuda militar, respectivamente.

Este aumento repentino, junto con el acuerdo de los países de la OTAN de aumentar el gasto militar al 5 % de su PIB para 2035, reitera el compromiso de Europa de contrarrestar la percibida amenaza rusa. Incluso con el aumento del apoyo europeo, Kiev se verá afectada por la disminución de la ayuda militar estadounidense. Recientemente, el Pentágono suspendió los envíos de los sistemas de misiles Patriot MIM-104 y los misiles Hellfire AGM-114, alegando problemas relacionados con la disminución de las reservas. El sistema de misiles Patriot, aunque limitado en número en el arsenal ucraniano, es fundamental para interceptar los ataques con misiles balísticos rusos. Otro aspecto que afectará a Ucrania es el acceso limitado a la inteligencia satelital estadounidense, un acceso que los aliados europeos no pueden igualar. Sin embargo, se está negociando la externalización de estos sistemas y tecnologías a través de Europa, pero esta transición es más fácil de decir que de hacer.

"Ucrania cuenta con mejores capacidades de ataque, como objetivos dinámicos, objetivos de precisión e integración. La potencia de las unidades de drones ha sido superior a la de las operaciones de infantería y artillería", insiste el texto.

Con las naciones europeas asumiendo los costos, Ucrania podrá mantener su defensa a corto y mediano plazo, pero no se acercará ni de lejos al apoyo que recibió Kiev bajo la administración Biden. Incluso mientras la participación de Washington disminuye en el conflicto, Trump, en múltiples ocasiones, ha expresado su descontento con la lentitud de las negociaciones y ha amenazado con imponer sanciones adicionales a Moscú. Sin embargo, ambas partes no han logrado llegar a un acuerdo durante las dos rondas de conversaciones. "Una ventaja clave de Rusia es el territorio que controla en Ucrania, por no mencionar la capacidad de sostener una operación militar prolongada mientras garantiza la estabilidad macroeconómica interna. Por otro lado, el alivio de las sanciones es un incentivo para obtener ciertas concesiones de Rusia". Curiosamente, la perspectiva de un alivio de las sanciones no es un factor de atracción para que Rusia haga concesiones, a pesar de estar afectada por más de 29.000 sanciones. La economía rusa ha absorbido los impactos de estas medidas punitivas y ha desarrollado cierta resiliencia.

Además, Moscú es consciente de la complejidad de revocar las sanciones; las sanciones estadounidenses requerirían la aprobación del Congreso, lo cual resulta difícil considerando que los republicanos tienen una estrecha mayoría en la Cámara de Representantes.

Por otro lado, la UE sigue anunciando paquetes de sanciones contra Rusia. Por lo tanto, ninguna de las partes ha encontrado puntos de convergencia en la mesa de negociaciones. Dicho esto, las negociaciones hasta el momento han dado lugar a algunos acuerdos, como lo demuestra la liberación de un número considerable de prisioneros de guerra de ambos bandos y la abstención de atacar buques en el Mar Negro.

En la segunda ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul, ambas partes intercambiaron sus respectivos memorandos, que finalmente fueron rechazados por ambas partes. Si bien Putin ha expresado su disposición a una tercera ronda de negociaciones, "es improbable que se alcance un acuerdo pronto".

El creciente compromiso de la UE y el Reino Unido con la defensa de Ucrania, junto con las continuas conquistas territoriales de Moscú, complica aún más la situación, ya que esta última "podría provocar un reajuste moderado de la postura estadounidense contra Rusia mediante el envío de suministros militares a Ucrania a través de países europeos". Aun así, el hecho de que los negociadores rusos y ucranianos se hayan reunido de nuevo después de más de tres años es notable en sí mismo. "Dicho esto, la realidad del campo de batalla cuenta una historia diferente. Sin un alto el fuego real, es improbable que cualquier acuerdo alcanzado en la mesa de negociaciones perdure", concluye Rajoli Siddharth Jayaprakash.