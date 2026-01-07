Trump anuncia que Venezuela entregará entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo a EEUU: valen 2.000 millones

Unos manifestantes ante la embajada de EEUU en Madrid portan un cartel que muestra a Donald Trump bebiendo petróleo venezolano, el 4 de enero de 2026.

Parafraseando a Bill Clinton, podríamos decir: "¡Es el petróleo, estúpido!". Lo que parece, es. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha atacado Venezuela y se ha llevado a su hasta ahora mandatario, Nicolás Maduro, a una cárcel de Nueva York supuestamente por sus lazos con el narcotráfico y para facilitar la democracia en el país. Pero el primer paso tangible, firme, que ha dado, operación de la CIA aparte, tiene que ver con los recursos naturales.

Esta noche, el republicano ha anunciado que Caracas y Washington han llegado a un acuerdo para exportar a su país crudo venezolano por valor de hasta 2.000 millones de dólares. Esta es una negociación clave que desviaría suministros de China y ayudaría a Venezuela a evitar recortes más profundos en la producción petrolera. Pues ya estaría.

El acuerdo es una clara señal de que el gobierno venezolano está respondiendo a la exigencia de Trump de abrirse a las compañías petroleras estadounidenses o arriesgarse a una mayor intervención militar. Trump ha declarado que quiere que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, otorgue a EEUU y a las empresas privadas "acceso total" a la industria petrolera venezolana.

Venezuela tiene millones de barriles de petróleo cargados en buques cisterna y tanques de almacenamiento que no ha podido enviar debido al bloqueo a las exportaciones impuesto por Trump desde mediados de diciembre. Es el país con mayores reservas petroleras del planeta, aproximadamente un 18%.

El bloqueo a esos barcos formó parte de la creciente presión estadounidense sobre el gobierno del presidente Maduro, no reconocido por Washington ni por buena parte de los países occidentales tras las elecciones de 2024 (consideradas fraudulentas), y que culminó con su captura por parte de las fuerzas estadounidenses el pasado fin de semana. Altos funcionarios venezolanos han calificado la captura de Maduro de secuestro y han acusado a EEUU de intentar robar las vastas reservas de petróleo del país. Es uno de los lemas de las manifestaciones prochavistas de estos días: "No sangre por petróleo".

Los detalles del acuerdo

Venezuela estará "entregando" entre 30 y 50 millones de barriles de "petróleo sancionado" a Estados Unidos, ha afinado esta noche Trump en una publicación en las redes sociales. "Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos", añadió.

El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, está a cargo de ejecutar el acuerdo, declaró el mandatario, añadiendo que el petróleo se extraerá de los barcos y se enviará directamente a puertos estadounidenses.

Suministrar el crudo atrapado a EEUU podría requerir inicialmente la reasignación de cargamentos originalmente destinados a China, según informaron dos fuentes a Reuters. El país asiático ha sido el principal comprador de Venezuela en la última década, especialmente desde que Washington impuso sanciones a las empresas involucradas en el comercio petrolero con Venezuela, en 2020. "Trump quiere que esto suceda pronto para poder decir que es una gran victoria", declaró una fuente de la industria petrolera a la misma agencia.

Golpe a China

La iniciativa, claramente, busca el beneficio de las empresas norteamericanas, pero es doblemente útil si afecta a los intereses del gigante asiático. Es más, la Administración Trump habría comunicado ya a Delcy Rodríguez que Venezuela deberá finalizar al menos parte de sus relaciones con China y, también, con Rusia, Irán y Cuba -los grandes aliados de Maduro en esta década larga y aún antes, con Hugo Chávez- como parte de una serie de exigencias antes de extraer y comercializar su petróleo, según funcionarios citados por la cadena ABC. EEUU, cita este medio, busca ser la única relación petrolera y favorecer a Estados Unidos en la venta de crudo pesado.

De acuerdo con una de sus fuentes, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en una sesión informativa privada con legisladores que EEUU cree poder presionar a Caracas porque sus petroleros están llenos y advirtió que Venezuela tendría solo un par de semanas antes de caer en insolvencia financiera si no logra vender sus reservas.

En una entrevista con la misma cadena de noticias, el senador Roger Wicker confirmó que el plan se basa en el control del petróleo venezolano y aseguró que no contempla el despliegue de tropas estadounidenses, como ya había anunciado el entorno de Trump.

Quién gana aquí

Los precios del crudo estadounidense han caído más de un 1,5% tras el anuncio de Trump de esta madrugada y se espera que el acuerdo aumente el volumen de petróleo venezolano exportado a EEUU. Un flujo que está actualmente controlado en su totalidad por Chevron (CVX.N), principal socio de PDVSA en la empresa conjunta, bajo autorización estadounidense.

Chevron, que ha estado exportando entre 100.000 y 150.000 barriles por día (bpd) de petróleo venezolano a EEUU, es la única compañía que ha estado cargando y enviando crudo sin interrupción desde el país sudamericano en las últimas semanas, bajo el bloqueo.

No quedó claro de inmediato si Venezuela tendría acceso a los ingresos del suministro. Las sanciones implican que PDVSA está excluida del sistema financiero global, sus cuentas bancarias están congeladas y no puede realizar transacciones en dólares estadounidenses. Venezuela ha estado vendiendo su crudo insignia, el Merey, a un precio cercano a los 22 dólares por barril por debajo del precio del Brent para entrega en puertos venezolanos, lo que da un valor de hasta 1.900 millones de dólares para la operación.

Rodríguez, quien asumió la presidencia interina el lunes, se encuentra bajo sanciones estadounidenses impuestas en 2018 por atentar contra la democracia.

Así se va a articular

Funcionarios venezolanos y estadounidenses discutieron esta semana posibles mecanismos de venta, incluyendo subastas para permitir que compradores estadounidenses interesados pujen por cargamentos, y la emisión de licencias estadounidenses a socios comerciales de PDVSA que podrían derivar en contratos de suministro, según informaron dos fuentes a Reuters.

En el pasado, estas licencias han permitido a los socios y clientes de PDVSA en empresas conjuntas, como Chevron, la india Reliance (RELI.NS), China National Petroleum Corporation (CNPC), la europea Eni (ENI.MI), y Repsol (REP.MC), acceder al petróleo venezolano para refinarlo o revenderlo a terceros.

Esta semana, algunas de estas empresas comenzaron a prepararse para recibir nuevamente cargamentos venezolanos, según informaron dos fuentes.

Estados Unidos y Venezuela también han discutido si el petróleo venezolano puede utilizarse en la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos en el futuro, indicó una de las fuentes. Trump no se refirió a esta posibilidad.

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, declaró el martes que un aumento en el flujo de petróleo pesado venezolano al Golfo de México sería una gran noticia para la seguridad laboral, los futuros precios de la gasolina en Estados Unidos y para Venezuela. "Venezuela tiene ahora la oportunidad de que el capital ingrese y reconstruya su economía, y la aproveche", declaró a Fox News, al ser preguntado sobre las conversaciones entre los gobiernos sobre las exportaciones de petróleo. "Con la tecnología estadounidense y la colaboración estadounidense, Venezuela puede transformarse".

"Venezuela tiene ahora la oportunidad de que el capital ingrese y reconstruya su economía, y la aproveche"

Las refinerías estadounidenses en la Costa del Golfo pueden procesar los crudos pesados de Venezuela e importaban unos 500.000 barriles por día (bpd) antes de que Washington impusiera las sanciones energéticas a Venezuela.

PDVSA ya ha tenido que recortar la producción debido al embargo, ya que se está quedando sin capacidad de almacenamiento para el petróleo. Sin una vía para exportar petróleo pronto, tendría que recortar aún más la producción, según una de las fuentes.

Los operadores petroleros reaccionaron a la noticia de las negociaciones del acuerdo el martes. Los diferenciales de algunos crudos pesados en el Golfo de Estados Unidos cayeron alrededor de 50 centavos por barril el martes ante la perspectiva de un mayor suministro venezolano.