Un atraco en el Louvre, sin heridos, obliga a cerrar el museo durante todo el día

El Museo del Louvre, en París (Francia), ha sido víctima este domingo por la mañana de un atraco en el que no ha habido heridos, según ha anunciado la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati. Se ha cerrado el museo durante toda la jornada.

En un mensaje en su cuenta de X, Dati ha señalado que el atraco se ha producido en el momento de la apertura del Louvre y que se ha desplazado hasta allí.

En su cuenta de X, la institución no ha entrado en detalles y sólo ha indicado que va a estar cerrado este domingo "por razones excepcionales".

Se desconoce oficialmente si han logrado sustraer alguna obra de arte u objeto de valor. Le Parisien afirma que los delincuentes, que iban encapuchados, accedieron al edificio utilizando un montacargas para acceder directamente a la sala que tenían como objetivo, en la Galería Apolo.

"Tras romper las ventanas, dos hombres entraron al edificio, mientras que un tercero permaneció afuera. Los ladrones robaron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz: un collar, un broche, una tiara y más", sostienen.

Le Figaro y Libération hablan también de robo de joyas. Este último agrega que "al parecer los autores del atraco huyeron en dos scooters T-max".