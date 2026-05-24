Una abogada de 37 años vende su apartamento para vivir en una furgoneta: "El estrés de la hipoteca no merecía la pena"

Phoebe Macdougall es abogada en Sidney (Australia) y puede permitirse alquilar e incluso comprar una vivienda en la gran ciudad. En su lugar, elige vivir en una furgoneta. Para acabar donde está, en 2021 vendió su apartamento para mudarse a una vivienda por la que pagaba 367 euros semanales. Fue aquí cuando decidió cambiar de rumbo.

"El estrés que conllevaba la hipoteca para mí no merecía la pena", asegura en declaraciones a ABC.net. Esta mujer de 37 años no es la única que ha tomado una decisión del estilo en medio de la crisis de la vivienda.

Para ella, comprar una casa se convirtió más en una obligación que en una voluntad. "Una vez que estuve en Sídney y en ese estilo de vida corporativo, sentí que ese era el objetivo al que había que llegar".

Ayuda al estrés

Macdougall reside en Sídney, donde trabaja en una oficina en el centro de la ciudad, pero a menudo viaja a zonas regionales para representar a sus clientes. Ella asegura que su estilo de vida le ha ayudado a gestionar el estrés del trabajo.

"Creo que en mi sector nos enfrentamos a mucho contenido traumático y poder terminar el trabajo, irse a casa y desconectar, y que el hogar esté rodeado de una playa o de eucaliptos es un privilegio enorme", explica en su conversación con el medio de comunicación.

Eso sí, reconoce que muchas personas de su entorno se han sorprendido por su estilo de vida inusual. "Se sorprenden mucho al ver eso porque es poco convencional, pero no es su normalidad, es mi normalidad", sentencia.

Al principio, explica, se sentía un poco insegura, "especialmente", siendo una mujer que vive sola en una carretera: "Creo que eso preocupa a mucha gente, especialmente a las viajeras solas. Están preocupados por la seguridad y por si este estilo de vida es para ellos o no".

Un estilo de vida "sencillo"

La abogada dice llevar un estilo de vida sencillo en la carretera. Gracias a él, puede incluso pescar su propia comida con un arpón. "Como parte de esa vida sencilla, decidí que quería pescar mi propia comida y mantenerme, así que pescar con arpón para mí es realmente empoderador", explica. "Siempre me ha encantado el mar y el buceo", agrega.

Jose, joven español viviendo en una furgoneta cámper: "Cobro una miseria, pero igual que todos ustedes" El creador de contenido defiende su estilo de vida frente a las críticas constantes que recibe.

Según la Caravan Association of Australia, alrededor del 20% de quienes viven en una furgoneta a tiempo completo tienen ingresos superiores a 100.000 dólares anuales, lo que representa alrededor del 2% de la población de Australia.