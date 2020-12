5 cosas que los científicos quieren que los antivacunas escuchen

ASSOCIATED PRESS

Un hombre se vacuna contra COVID-19 en el Hospital General de la Ciudad de México, el jueves 24 de diciembre de 2020 en la madrugada.

2020 ha sido un año excelente para las teorías de la conspiración. La crisis del coronavirus ha dado nueva vida a movimientos sin sentido como por ejemplo QAnon. La reciente oleada de noticias positivas en torno a las vacunas ha centrado parte de esta energía en los supuestos daños y riesgos asociados a la misma, avivando el movimiento anti-vacunas que comenzó en la década de los 90.

La mayoría de las preocupaciones planteadas son noticias antiguas y ya desacreditadas, propagadas en la era de las redes sociales por gente no experta.

El HuffPost UK ha pedido a una bióloga, la Dra.Jennifer Rohn, una opinión contrastada:

1) Las vacunas no alteran el ADN

Una peculiaridad de la pandemia de coronavirus que absolutamente nadie vio venir es que muchas de las siguientes teorías de conspiración y falsedades podrían estar alimentadas hasta por personas influyentes.

Algunas de ellas han sostenido argumentos como este, absolutamente falso y sin ni una sola prueba que lo respalde. De hecho, es físicamente imposible.

Comencemos con algunos términos clave.

El ADN es una molécula larga que contiene nuestro código genético único (nuestros genes). Gobierna el desarrollo, funcionamiento, crecimiento y reproducción de las proteínas en las células de nuestro cuerpo.

El ARN es similar en estructura pero su trabajo es llevar a cabo las instrucciones codificadas en nuestro ADN para que nuestras proteínas sepan cómo comportarse. Lo hace de tres formas, una de las cuales es actuar como mensajero entre el ADN y nuestras proteínas. En esta función, se denomina ARN mensajero (ARNm). Una vez que su trabajo está hecho, desaparece.

Las vacunas que están desarrollando Pfizer y Moderna son vacunas de ARNm y usan parte del ARN de Covid-19 para decirle a nuestras células que produzcan antígenos.

Estos antígenos luego son reconocidos por el sistema inmunológico y lo preparan para combatir el coronavirus.

Fundamentalmente, aunque el ARN y el ADN interactúan, el ARN no puede cambiar nuestro ADN. Solo funciona en una dirección, indicando a las proteínas de nuestras células cómo deben comportarse.

“Simplemente no es físicamente posible”, sentencia Rohn.

Entonces, ¿de dónde viene la idea de que puede cambiar nuestro ADN? Rohn cree que podría deberse a que las personas confunden las vacunas con la terapia genética.

“La terapia genética es algo completamente diferente. Es donde se toma algo de ADN, se lo pone en un virus y está diseñado para entrar en las células y corregir los problemas ”, argumenta.

La terapia genética es una técnica experimental que se ha utilizado con cierto éxito contra la fibrosis quística y algunos cánceres. Pero no tiene nada que ver con las vacunas, cómo se desarrollan o cómo funcionan.

2) Si puede vacunarse, realmente debería

Hay varias cosas a tener en cuenta:

En primer lugar, no todo el mundo puede vacunarse. Es posible que las personas que se someten a determinados tratamientos médicos o aquellas con ciertos sistemas inmunitarios no puedan recibir una vacuna de forma segura.

Así, dependen de que la población en general se vacune, desarrolle inmunidad colectiva y, por lo tanto, estén protegidos indirectamente del Covid-19.

La segunda cosa a considerar es que la inmunidad colectiva para una enfermedad generalmente se logra cuando se vacuna entre el 70% y el 90% de la población.

3) Las vacunas no contienen tejidos de fetos

No, no es cierto. No hay tejido humano en absoluto en una vacuna.

“Nunca pondría tejido humano en una vacuna porque podría causar una reacción inmunológica que no se desea”, explica Rohn.

Algunas células utilizadas en la investigación de laboratorio se derivan de células madre obtenidas hace décadas de abortos. A lo largo de los años, estas células se reproducen una y otra vez y proporcionan una estructura genética consistente para realizar investigaciones sobre vacunas.

“Hay líneas celulares que usamos en el laboratorio todo el tiempo que se derivan de células madre”, dice Rohn. “Algunas de ellas tienen 50 años y son una parte esencial del arsenal de investigación. No es como si pidiésemos abortos para investigarlos”.

“Incluso la Iglesia Católica firmemente anti-aborto se ha pronunciado a favor de las vacunas necesariamente desarrolladas usando tales líneas celulares”, expone.

4) Las vacunas no causan autismo

Esta falsa creencia es anterior a la vacuna Covid, pero de alguna manera persiste a pesar de que no hay absolutamente ninguna evidencia que la respalde.

“Realmente no sé qué más puedo decir”, remata la bióloga.

5) Sí, la vacuna se desarrolló rápidamente, pero eso no significa que no sea segura

Terminamos con algo que no califica como teoría de la conspiración, pero es un malentendido que puede aclararse con un poco de ciencia.

Es innegable que las vacunas contra el coronavirus se han desarrollado a una velocidad sin precedentes. El récord anterior era de cuatro años, cuando se distribuyó la vacuna contra las paperas en la década de 1960.

“Por lo general, lleva 10 años y esta vez 10 meses, así que, por supuesto, la gente se preguntará si se han tomado atajos”.

En resumen, la respuesta es no. En lugar de flexibilizar los estándares de seguridad, la velocidad con la que se han desarrollado las vacunas Covid se debe al dinero y el esfuerzo fenomenales invertidos en el problema.

Y no estábamos trabajando desde cero.

“Ha habido una enorme cantidad de trabajo preliminar en estos prototipos, por lo que nos equivocamos rápidamente desde el punto de vista de la investigación”, dice Rohn. “Los juicios reales están tomando mucho tiempo y ahí es donde no se compromete nada.

“Ningún organismo regulador de buena reputación aprobará esto sin una serie completa y exitosa de ensayos clínicos”.

Si bien la necesidad inmediata de la vacuna significa que los efectos a largo plazo de la vacuna no se pueden conocer todavía, es increíblemente poco probable que haya algún efecto secundario misterioso y dañino que solo se haga evidente más adelante.

Esta noticia ha sido traducida de la versión inglesa del HuffPost UK.