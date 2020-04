Clemente, sobre el coronavirus: "Me gustaría saber para qué está la gente sana en casa"

Quality Sport Images via Getty Images

Quality Sport Images via Getty Images Javier Clemente.

Javier Clemente, exseleccionador nacional de fútbol, ha publicado en su cuenta de Twitter, donde tiende a polemizar sobre todo y con todos, su reflexión sobre lo que se está haciendo en España para gestionar la crisis del coronavirus.

El polémico exentrenador ha explicado que ha escuchado lo que dicen los ministerios de Sanidad y Economía sobre la actual situación derivada de la pandemia.

“La conclusión a la que llego con mis pocos conocimientos es que para que la economía vaya bien hay que ir a trabajar”, sentencia reconociendo sus limitaciones.

Pero no se queda ahí Clemente, quien no entiende la medida del Gobierno de paralizar toda la actividad no esencial.

Así lo expresa: ”¿Y quiénes van? Pues los que están sanos. Ya me gustaría saber para qué está la gente sana en casa”.