La OMS contradice a España y otros países y recomienda la vacuna de AstraZeneca a mayores de 65 años

Kristian Buus via Getty Images Una anciana recibe la vacuna de AstraZeneca en Escocia

El experto reconoció que en los ensayos clínicos de esta vacuna hubo una pequeña participación de mayores de 65 años, lo que ha podido contribuir a las dudas sobre su eficacia. Sin embargo, ha recalcado que los análisis de SAGE concluyen que “los resultados en esas personas no son diferentes que en grupos más jóvenes”.

La limitación de su uso es aún más severa en España. Aquí, la Comisión de Salud Pública decidió aprobar el medicamento de AstraZeneca solo para población entre 18 y 55 años, después de intensos debates por sus posibles efectos en grupos de más edad.

A esas dudas se han agarrado otros países europeos como Francia, Alemania o Bélgica para limitar su administración a menores de 65 años, frente a otros como Reino Unido (origen de la vacuna) que sí que la inoculan en mayores de esa edad.

Defienden su utilidad contra las nuevas cepas

El grupo especializado de la OMS también insiste en los beneficios del medicamento contra las nuevas variantes.

“Incluso si hay variantes en un país, no hay motivos para no usar la vacuna de AstraZeneca para poder reducir la enfermedad grave entre esta población. En Sudáfrica hay una reducción marcada de la eficacia de la vacuna contra enfermedad leve y moderada y reducción en anticuerpos. No se ha evaluado la eficacia contra enfermedad grave, pero hay pruebas indirectas de que sigue siendo eficaz”, ha destacado en rueda de prensa desde Ginebra (Suiza) el máximo dirigente del SAGE, Alejandro Cravioto.