Un médico del Gregorio Marañón triunfa al responder a las polémicas declaraciones del consejero de Sanidad de Madrid

EUROPA PRESS NEWS VIA GETTY IMAGES Enrique Ruiz Escudero.

“Las vacaciones son un derecho laboral. Contratar refuerzos para cubrirlas es su deber y responsabilidad. Falló usted, que no hizo su trabajo”, remató el oncólogo.

“Era cuando menos efectivos teníamos y no podíamos hacerles volver después de todo lo que había pasado en la primera ola. Ese yo creo que es el punto, no haber tenido a todos los efectivos disponibles cuando hemos tenido ese crecimiento”, afirmó.

Las palabras de Calles han sido compartidas por otros profesionales sanitarios que no han visto adecuadas las declaraciones de Ruiz Escudero.

“Si piensa eso no quiero imaginar qué opinará sobre que nos cojamos nuestros días libres ahora. Y a quién no le guste que no lea, tenemos derecho a descansar y es necesario si quieren q sigamos haciendo nuestro trabajo con seguridad para el paciente”, ha asegurado Inma, una radióloga intervencionista.

Otra médica, Belén Botella, también se ha mostrado muy dura: “Descansar en verano era una necesidad física y psíquica para todos nosotros a parte de nuestro derecho. Quedarnos la mitad como todos los años trabajando por no cubrir las vacaciones y entera responsabilidad, vergüenza debería de darle”.

Estos son algunos de los mensajes que ha recibido el oncólogo.