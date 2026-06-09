Cepeda acusa a De la Espriella de preparar un autoatentado para la segunda vuelta de las colombianas

Continúa escalando la tensión de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, las que el próximo domingo 21 decidirán si hay un vuelco de la izquierda oficialista encarnada en el candidato Iván Cepeda o si la ultraderecha protagonizada por Abelardo de la Espriella también acaba ascendiendo al poder en Bogotá. El exguerrillero y delfín del actual presidente Gustavo Petro ha denunciado este martes la existencia de un complot de autoatentado por parte de 'el Tigre' que apoya públicamente la Administración Trump.

Cepeda ha asegurado que presentará ante la Fiscalía General de la Nación un supuesto plan para el montaje y simulación de un atentado que tendría como objetivo aumentar los apoyos electorales a De la Espriella: "Por distintas vías, se me ha hecho saber que en la campaña de Abelardo de la Espriella se estaría fraguando un montaje para realizar un autoatentado controlado del candidato con el propósito de incidir en los resultados definitivos de la elección".

En este sentido, el candidato oficialista que vio cómo De la Espriella daba la sorpresa y lograba el sorpasso en la primera vuelta, también ha señalado que remitirá toda la información sobre ese presunto montaje a la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el objetivo de que analice si debe procederse a un refuerzo de la seguridad del candidato ultra y su compañero en el ticket electoral, José Manuel Restrepo.

Un supuesto atentado que tendría lugar días antes del pase por urnas: 'el Tigre' dice que tiene "informes de Inteligencia"

La serie de acusaciones de Cepeda no ha quedado sin respuesta por parte de la campaña de De la Espriella. Horas después de que el candidato izquierdista denunciase ese supuesto autoatentado, que también ha encuadrado cronológicamente para unos días antes del pase por urnas, el candidato ultra ha abierto un directo en YouTube para contestar.

En su red social, De la Espriella se ha mantenido en su versión de que dispone de "informes de Inteligencia" en los que se prueba que "se mantiene el plan para atentar" contra su "vida". No se ha quedado ahí y también ha acusado a Cepeda de tener el mismo plan. Es decir, 'el Tigre' ha respondido a la acusación de que planea un autoatentado acusando a Cepeda de ser él el que prepara un autoatentado.

Concretamente, De la Espriella ha dicho que Cepeda está "fraguando hacerse un autoatentado en medio de su desespero por la inminente derrota" y que cree que está tratando de "detonar su propio plan" achacándoselo a él. "¿Qué es lo que pretende Cepeda? Allanarle el camino a los criminales que te apoyan para que ejecuten sus planes de asesinarme y si fallan echarme la culpa con la tesis esa del autoatentado", ha deslizado el político de ultraderecha al que la derecha tradicional ya ha dado su bendición —y pedido a sus votantes que le apoyen—.