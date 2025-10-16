EEUU ya está en conversaciones para crear una fuerza internacional en Gaza

Un militante de Hamás vigila mientras la Cruz Roja traslada varios cuerpos de rehenes desde Gaza hasta Israel, el 15 de octubre de 2025, en ciudad de Gaza.

Gaza amanece un día más bajo alto el fuego. Esa es la buena noticia. Sin embargo, el avance de las fases del proceso "de paz", como lo llama Estados Unidos, se complica: Hamás ha entregado por ahora sólo nueve cuerpos de rehenes muertos, de los 28 que se supone que estaban en su poder, porque dice que no puede encontrar más restos en una franja devastada por los ataques. Tel Aviv habla de incumplimiento de lo prometido y los ministros ultras de Benjamin Netanyahu reclaman al primer ministro que rompa la baraja y vuelva a la guerra. Pese a todo, Washington insiste en que la segunda fase del acuerdo está en marcha. En precario equilibrio, pero en marcha.

Uno de los signos de que se avanza, aunque sea con obstáculos, es que ya se ha iniciado la planificación para el envío de una fuerza internacional a Gaza con el fin de estabilizar la seguridad en el enclave palestino, según informaron esta madrugada dos asesores estadounidenses de alto rango a la agencia Reuters.

Es uno de los principales requisitos del plan de 20 puntos del presidente Donald Trump, la formación de una fuerza de estabilización respaldada por EEUU, que ya ha acordado proporcionar hasta 200 soldados para apoyar la fuerza sin desplegarse en Gaza.

Los dos asesores citados, en una sesión informativa para periodistas, afirmaron que la tensión entre las fuerzas israelíes y los militantes de Hamás en el enclave sigue siendo alta. "En este momento, lo que buscamos es simplemente una estabilización básica de la situación. La fuerza internacional de estabilización está comenzando a construirse", declaró un asesor.

Entre los países con los que la Casa Blanca está en conversaciones para contribuir a la fuerza se encuentran Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Qatar y Azerbaiyán, indicó el asesor, que habló bajo condición de anonimato. Otros estados como Indonesia o Italia se han ofrecido.

Los asesores afirmaron que había hasta dos docenas de tropas estadounidenses en la región para ayudar a establecer la operación, desempeñando una función de "coordinación y supervisión". "El objetivo es utilizar a todos los socios locales que deseen ayudar y participar", declaró el asesor.

Tras la muerte de siete hombres por parte de Hamás en la ciudad de Gaza, acusados de colaborar con Israel, los funcionarios indicaron que se estaban negociando zonas seguras para los civiles a fin de prevenir este tipo de incidentes. El segundo asesor afirmó que ningún gazatí se vería obligado a abandonar el devastado enclave palestino, como Trump planteó en febrero con su famosa Riviera.

Las autoridades están considerando la reconstrucción en zonas libres de militantes de Hamás. Trump ha manifestado su deseo, ahora, de que se reconstruya el enclave y cuenta con promesas de inversión de varios socios internacionales, pero que este esfuerzo llevará tiempo. Si todo va en orden, puede que la hoja de ruta supere su propio mandato en Washington.

Los cuerpos que faltan

Los asesores, cita Reuters, también señalaron que se necesita paciencia para la recuperación de los rehenes israelíes muertos, ya que tardará más de lo previsto porque sus restos están enterrados bajo escombros y municiones sin detonar. Dijeron que hay discusiones sobre ofrecer recompensas por información que conduzca al descubrimiento de restos.

Es un llamamiento que templa los ánimos, cuando en Tel Aviv hay ministros que claman por el retorno a la guerra. EEUU, sin embargo, no consideranque Hamás haya incumplido el acuerdo de alto el fuego por esta demora. Así que, en lugar de sancionar al grupo, la Administración Trump trabaja activamente con mediadores internacionales para proporcionar apoyo logístico e inteligencia que permita localizar los cuerpos que permanecen desaparecidos, muchos de ellos posiblemente enterrados entre los escombros de la guerra que devastó la Franja de Gaza durante los últimos dos años, de acuerdo con altos funcionarios en declaraciones a la prensa, añade EFE, que también participó en la llamada con periodistas.

Trump empezó amenazando a Hamás con el "infierno" si no se avenía punto por punto a los 20 que planteaba en su acuerdo, pero luego se avino a escuchar sus propuestas para matizar. Ahora vuelve a aceptar las "garantías" que le aporta el partido-milicia, transmitidas a través de intermediarios externos, de que hará todo lo posible para localizar y devolver esos restos de los secuestrados el 7 de octubre de 2023, cumpliendo así con sus compromisos internacionales. Se ha ido demasiado adelante, con demasiado teatro internacional, como para dar ya un frenazo. Con eso no se gana el Nobel de la Paz.

Los mismos empleados sostienen que el Gobierno estadounidense mantiene un seguimiento estrecho del proceso, subrayando la importancia de la cooperación humanitaria para garantizar la entrega de los cuerpos y la transparencia en el cumplimiento del acuerdo de alto el fuego. De acuerdo con los funcionarios, diversos países como Turquía se han ofrecido para llevar equipos de expertos para recuperación de cuerpos, la mayoría especializados en desastres. Incluso, Estados Unidos está pronto a ofrecer recompensas económicas para dar con cadáveres que estén pendientes de ser recuperados.

Uno de los funcionarios mostró "consideración" hacia Hamás y dijo que el plazo de 72 horas estipulado para localizar y recuperar todos los cuerpos era muy difícil de cumplir. Los asesores estadounidenses dijeron que los países de la región estaban ofreciendo ayuda para localizar los restos, incluida Turquía, que ha ofrecido un equipo de expertos en recuperación de cuerpos con experiencia en la localización de restos dejados en terremotos. "En última instancia, el plazo de 72 horas estipulado en el acuerdo para localizar y recuperar todos los cuerpos habría sido difícil de cumplir para Hamás", asume uno de los comparecientes.

Por su parte, Trump aseguró en el Despecho Oval que no cree que sea necesaria la intervención armada de estadounidenses para que Hamás cumpla con el desarme, otro de los acuerdos alcanzados la semana pasada. Es la voz más autorizada. No obstante, también afirmó que permitiría que Netanyahu reanude las operaciones militares en Gaza si el grupo terrorista palestino no cumple. Sus declaraciones surgieron en una breve conversación telefónica con la cadena CNN. "Lo que está ocurriendo con Hamas se resolverá rápidamente", auguró.

El acuerdo también exige que Israel devuelva los cuerpos de 360 militantes palestinos muertos en combate. El primer grupo de 45 fue entregado el martes y está siendo identificado, según informaron las autoridades sanitarias palestinas.

Niños palestinos esperan recibir comidas calientes distribuidas por organizaciones benéficas en el campo de refugiados de Nuseirat, en Gaza, el 13 de octubre de 2025. Hassan Jedi / Anadolu via Getty Images

Mejora la ayuda

En el plano humanitario, las cosas han mejorado en las últimas horas. Más cmiones de ayuda llegaron el miércoles e Israel reanudó los preparativos para abrir el principal cruce de Rafah, tras la disputa sobre la devolución de los cuerpos, que ha retrasado ese paso al menos un día. Por eso, Hamás también acusa a Tel Aviv de no cumplir con lo firmado.

Israel había amenazado con mantener Rafah cerrada y reducir los suministros de ayuda debido a la lentitud con la que Hamás devolvía los cuerpos, lo que demuestra los riesgos para una tregua que ha puesto fin a dos años de devastadora guerra en Gaza y liberado a todos los rehenes vivos retenidos por Hamás, el lunes pasado.

Los camiones de ayuda fueron ingresando a Gaza, mientras, por otros cruces. "La ayuda humanitaria continúa pasando a través del cruce de Kerem Shalom y otros pasos tras la inspección de seguridad israelí", declaró el funcionario de seguridad israelí. La emisora pública israelí Kan informó que las entregas de ayuda del miércoles incluirían alimentos, suministros médicos, combustible, gas para cocinar y equipos para reparar infraestructuras vitales.

Subrayando los desafíos políticos que enfrenta la tregua, el ministro de Seguridad Nacional israelí, de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, opositor al plan de alto el fuego, calificó en X la entrega de ayuda como una "vergüenza". "El terrorismo nazi solo entiende de fuerza, y la única manera de resolver los problemas con él es borrarlo de la faz de la tierra", añadió, acusando a Hamás de mentiras y abusos por la devolución de los cuerpos de los rehenes.

Está previsto que Rafah se abra a los habitantes palestinos de Gaza, tanto para entrar como para salir del enclave. Sin embargo, los gazatíes que esperan ser evacuados por motivos médicos declararon a Reuters que aún no han recibido la notificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prepararse para el viaje.