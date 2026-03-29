Las expectativas de Trump de una guerra corta se truncan: Estados Unidos se prepara para "semanas" de incursión terrestre en Irán

El Departamento de Defensa de Estados Unidos se está preparando para "semanas" de operaciones terrestres en Irán, en el marco de la operación 'Furia Épica' contra la República Islámica, según han informado este sábado funcionarios estadounidenses.

Fuentes del Pentágono han detallado al periódico The Washington Post que cualquier posible operación terrestre "no llegaría a ser una invasión a gran escala", sino que consistiría en "incursiones conjuntas" de las fuerzas especiales y tropas de infantería.

Asimismo, el Gobierno estadounidense ha mantenido conversaciones durante el último mes sobre una posible toma de la isla de Jark, uno de los epicentros petroleros de Irán. La Administración de Donald Trump también habría valorado llevar a cabo incursiones en "zonas costeras cercanas al estrecho de Ormuz" para "destruir armas capaces de atacar busques comerciales y militares".

Estas informaciones llegan cuando se cumple un mes de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que por el momento se limita a bombardeos desde el aire. Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró el 10 de marzo que el presidente Trump "no descarta opciones" en la guerra contra Irán, incluido el despliegue de tropas en el país persa.

En este sentido, el Gobierno de Estados Unidos confirmó el miércoles que ha desplegado en Oriente Próximo a elementos de una división aerotransportada y de una brigada de combate Medios norteamericanos han publicado que este movimiento podría implicar a entre 1.000 y 2.000 militares.

"Cuestión de semanas"

Este viernes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló este viernes que la operación militar en Irán terminará en "cuestión de semanas" y urgió al resto de países "a implicarse más" para que la navegación en el estrecho de Ormuz "sea segura".

"No podemos dejarlos [a los dirigentes de Irán] que construyan una arma nuclear para amenazar al mundo. Como el Departamento de Guerra ya ha dicho, estamos adelantados en nuestro plan y lo terminaremos en el momento adecuado, cuestión de semanas, no más", aseguró Rubio a la prensa al término de la reunión del G7 celebrada en París.

Rubio trasladó un mensaje de optimismo sobre el final del conflicto, pero la llegada de decenas de miles de soldados al golfo Pérsico parece indicar lo contrario. "Tenemos objetivos, estamos muy contentos de estar cerca de conseguirlos y muy ponto", recalcó, sin dar detalles.

Posibles negociaciones de paz con Irán

Por su parte, el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, afirmó este viernes que se mantendrán reuniones con Irán "esta semana". "Pensamos que habrá reuniones esta semana. Ciertamente lo esperamos. Algunos barcos están pasando. Esa es una muy buena señal. Y pienso que el presidente Trump quiere un acuerdo de paz", declaró Witkoff en el foro FII Priority, organizado por inversionistas saudíes en Miami.

El enviado del presidente estadounidense no ha indicado quiénes participarían ni dónde ocurrirían dichas reuniones con Irán. "Algunas personas han negado que estamos negociando. Pienso que todos en este lugar sabemos que estamos negociando. Está claro que algunos barcos están pasando. Puede ser que tengamos una definición diferente de negociar a la de ellos", añadió Witkoff.