Un negocio de 580 millones en menos de 15 minutos: qué pasó antes del mensaje de Trump sobre Irán

En EEUU han comenzado a brotar las acusaciones de que esos mensajes tan repletos de amenazas como mayúsculas del presidente Donald Trump podrían contener algo más que salidas de tono y el 'particular' estilo comunicativo del mandatario estadounidense. La Casa Blanca ha tenido que salir al paso de las preguntas sobre uno de las últimas publicaciones de Trump en su propia red, Truth Social. Concretamente, por la que tuvo un especial impacto en los mercados y en Wall Street, haciendo que el precio del petróleo se desplomase un 10%.

Una investigación del prestigioso diario salmón The Financial Times ha radiografiado los movimientos económicos que tuvieron lugar ayer, un cuarto de hora antes del mensaje en el que Trump aseguró que había tenido conversaciones con autoridades iraníes y habría un aplazamiento de 5 días a su ultimátum de bombardear infraestructura energética iraní en represalia por el cierre —parcial para aliados de Teherán, total para las empresas occidentales con vínculos con EEUU— del estrecho de Ormuz.

Independientemente de que este martes se hayan denunciado ataques a infraestructura gasística iraní, aquella publicación de Trump se interpretó como un nuevo mensaje entre líneas a unos mercados desbocados que habían visto volver a alzarse el precio del oro negro por encima de la barrera de los cien dólares el barril de brent —superó los 120—. Así, entre las 6:49 y las 6:50 se registraron un total de 6.200 contratos de futuros, tanto de petróleo Brent como de West Texas Intermediate —el crudo de referencia en EEUU—.

Miles de movimientos financieros en un instante, pero en un contexto de máxima incertidumbre

Un cuarto de hora antes de la publicación de Trump, pero en apenas un minuto, se efectuaron millares de movimientos en un contexto económico especialmente convulso y de incertidumbre. El debate público se movía, tanto al otro lado del charco como en Europa, en torno a si el envío de miles de marines de refuerzo a Oriente Próximo respondería a un plan de invasión terrestre de enclaves como la isla de Jark u otros territorios iraníes. Fue en ese contexto, en el que todo apuntaba a que el coste del crudo seguiría desbocado, cuando Trump pulsó el botón de publicar.

Según los cálculos de The Financial Times, analizando datos de Bloomberg, el valor nominativo de las operaciones ascendió a la friolera de 580 millones de dólares. Tan solo 27 segundos antes de las 6.50 horas se dispararon los dos volúmenes de negociación, tanto el de Brent como el texano, de forma simultánea. En los momentos inmediatamente posteriores esa dinámica se trasladó a los mercados de futuros —en el índice S&P 500—.

A las 7.04 horas, Trump publicaba su mensaje en Truth Social haciendo caer el precio del petróleo que acababa de cambiar de manos miles de contratos y provocando fuertes subidas en el antes mencionado índice bursátil. Preguntados sobre la posibilidad de que en un segmento del mercado se conociese previamente el contenido del mensaje de Trump sobre Irán, desde la Casa Blanca lo negaron.

"La Casa Blanca no tolera que ningún funcionario de la administración se lucre ilegalmente aprovechándose de información privilegiada" Kush Desai, uno de los portavoces de la Casa Blanca

"El único objetivo del presidente Trump y de los funcionarios de su administración es hacer lo mejor para el pueblo estadounidense", replicó Kush Desai, uno de los portavoces de la Administración Trump. También aseguró que "la Casa Blanca no tolera que ningún funcionario de la administración se lucre ilegalmente aprovechándose de información privilegiada", para acabar lanzando una amenaza clara a los medios de comunicación: "Y cualquier insinuación de que los funcionarios participan en tales actividades sin pruebas es una información infundada e irresponsable".

Son especialmente ilustrativas las declaraciones de un gestor de cartera bursátil al Financial Times sobre cómo vivió e interpretó la pasada jornada, dejando claro que estamos ante una anomalía. "Tras observar los mercados durante los últimos 25 años, mi intuición me dice que esto es realmente anormal", esgrimió, apuntando a que "es lunes por la mañana, no hay datos importantes hoy, no hay ningún portavoz de la Reserva Federal al que convenga anticiparse".

"Es una operación inusualmente grande para un día sin riesgo de eventos (...) Alguien acaba de hacerse mucho más rico"

A su juicio, "es una operación inusualmente grande para un día sin riesgo de eventos...", pero también está acompañado de una obviedad: "Alguien acaba de hacerse mucho más rico". Este es un escenario que tampoco le cuadra a Tim Skirrow, jefe de derivados de la consultora Energy Aspects, quien dijo al citado medio salmon que "se trata de un volumen mayor de lo habitual [tanto de Brent como de WTI] del que cabría esperar a esa hora del día, pero al mismo tiempo no es excesivamente grande". Con esa serie de ingredientes, "me resulta un poco difícil encontrar una explicación lógica".