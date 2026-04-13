Trump dice que le da igual si Irán negocia porque hay barcos camino de cargar petróleo en EEUU

Donald Trump ha arrancado la semana tratando de capear el impasse en las negociaciones entre EEUU e Irán, esta pasado fin de semana en la capital pakistaní de Islamabad, con más mensajes triunfalistas que, de nuevo, no están acompañadas de prueba alguna. Según ha dejado entrever el mandatario estadounidense, no le importa si las autoridades iraníes regresan o no a la mesa de negociaciones. El motivo es que ha sacado pecho de que hay "muchos barcos" camino de EEUU para cargarse de petróleo estadounidense.

En unas primeras horas del lunes en el que los precios del petróleo y el gas natural vuelven a desbocarse por encima de los 100 y los 48 dólares, respectivamente, tras el fracaso de la primera toma de contacto de las conversaciones para lograr un acuerdo; Trump ha asegurado que "hay muchos barcos dirigiéndose a nuestro país para abastecerse de petróleo".

Estas han sido las declaraciones del mandatario a su llegada a la base militar de Saint Andrews, en Washington, donde también ha vuelto a afirmar —sin concretar nada— que hay países aliados que están trabajando para impedir que Teherán pueda comercializar petróleo, teniendo en cuenta que esta es la principal vía de financiación con la que cuenta en estos momentos. Previamente, el domingo, Trump había ordenado un bloqueo marítimo total en el estrecho de Ormuz, independientemente de si se tratan de embarcaciones iraníes, de terceros países o incluso de países aliados.

Trump dice los iraníes "están bastante desesperados" mientras el precio del petróleo vuelve a dispararse

"Me da igual si [las autoridades iraníes] vuelven o no [a sentarse a la mesa de negociación]. Si no vuelven, no me importa", así ha respondido a la preguntas sobre si se retomarán las conversaciones que fracasaron por las negativas de ambos bandos a asumir las exigencias del otro. Si bien Washington reclama el desmantelamiento de todas las centrales nucleares iraníes que estos necesitan para generar energía con fines civiles, al tiempo que también rechaza meter en el acuerdo un alto al fuego en Líbano mientras Israel bombardea y ocupa el sur del país.

Trump también había indicado que cree que "los iraníes están bastante desesperados", esgrimiendo que serán las autoridades de ese país las que querrán volver a negociar porque "están en muy mala situación". Con todo, y horas antes de la orden, esas mismas autoridades habían asegurado que no se toman en serio ya ninguna amenaza de Trump, respecto al bloqueo marítimo, y reiterado que es la Guardia Revolucionaria iraní la que posee el control del paso y que atacarán a cualquier navío militar que trate de cruzarlo.