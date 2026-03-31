Trump publica un misterioso vídeo de una explosión masiva en plena guerra con Irán y deja a todos con la misma pregunta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a agitar el escenario internacional al difundir este lunes un vídeo de un ataque militar masivo sin aportar contexto alguno sobre su origen. Las imágenes, publicadas en su cuenta de Truth Social, muestran una gran explosión captada desde una vista panorámica, pero sin detalles sobre el lugar o el momento en que se produjo.

El vídeo, de apenas 32 segundos, ha generado una oleada de especulaciones en pleno aumento de la tensión con Irán, en la quinta semana de conflicto en la región. Algunos medios de Oriente Medio apuntan a que podría estar relacionado con explosiones registradas recientemente en Isfahán, una de las principales ciudades del país y punto estratégico de su infraestructura.

Un mensaje sin contexto en plena guerra

La publicación llega en un momento especialmente delicado, con informaciones que sitúan en los últimos días ataques con misiles sobre esa zona, atribuidos a fuerzas de Estados Unidos e Israel. Sin embargo, la ausencia de confirmación oficial sobre el contenido del vídeo mantiene abiertas todas las interpretaciones.

La difusión de estas imágenes sin explicación se suma a la estrategia comunicativa de Trump en las últimas semanas, marcada por mensajes directos y advertencias públicas hacia Teherán en medio de un escenario cada vez más volátil.

Amenazas sobre infraestructuras clave

Horas antes de publicar el vídeo, el propio Trump había endurecido su discurso al advertir de posibles ataques contra infraestructuras críticas iraníes, como centrales eléctricas, si no se alcanza un acuerdo y no se reabre el estrecho de Ormuz al tráfico internacional.

Este nuevo episodio refleja la creciente presión sobre Irán en un contexto en el que conviven negociaciones abiertas y una escalada militar latente, con movimientos que aumentan la incertidumbre sobre los próximos pasos de Washington.