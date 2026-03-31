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Trump publica un misterioso vídeo de una explosión masiva en plena guerra con Irán y deja a todos con la misma pregunta
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Trump publica un misterioso vídeo de una explosión masiva en plena guerra con Irán y deja a todos con la misma pregunta

El presidente de EE.UU. difunde imágenes sin ubicación ni fecha mientras aumentan las tensiones y las amenazas sobre infraestructuras iraníes.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Donald Trump atiende a la prensa en los exteriores de la Casa Blanca
Donald Trump atiende a la prensa en los exteriores de la Casa BlancaAnadolu via Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a agitar el escenario internacional al difundir este lunes un vídeo de un ataque militar masivo sin aportar contexto alguno sobre su origen. Las imágenes, publicadas en su cuenta de Truth Social, muestran una gran explosión captada desde una vista panorámica, pero sin detalles sobre el lugar o el momento en que se produjo.

El vídeo, de apenas 32 segundos, ha generado una oleada de especulaciones en pleno aumento de la tensión con Irán, en la quinta semana de conflicto en la región. Algunos medios de Oriente Medio apuntan a que podría estar relacionado con explosiones registradas recientemente en Isfahán, una de las principales ciudades del país y punto estratégico de su infraestructura.

Un mensaje sin contexto en plena guerra

La publicación llega en un momento especialmente delicado, con informaciones que sitúan en los últimos días ataques con misiles sobre esa zona, atribuidos a fuerzas de Estados Unidos e Israel. Sin embargo, la ausencia de confirmación oficial sobre el contenido del vídeo mantiene abiertas todas las interpretaciones.

La difusión de estas imágenes sin explicación se suma a la estrategia comunicativa de Trump en las últimas semanas, marcada por mensajes directos y advertencias públicas hacia Teherán en medio de un escenario cada vez más volátil.

Amenazas sobre infraestructuras clave

Horas antes de publicar el vídeo, el propio Trump había endurecido su discurso al advertir de posibles ataques contra infraestructuras críticas iraníes, como centrales eléctricas, si no se alcanza un acuerdo y no se reabre el estrecho de Ormuz al tráfico internacional.

Este nuevo episodio refleja la creciente presión sobre Irán en un contexto en el que conviven negociaciones abiertas y una escalada militar latente, con movimientos que aumentan la incertidumbre sobre los próximos pasos de Washington.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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