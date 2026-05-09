Última hora del brote de hantavirus, en directo: Tenerife se prepara para la llegada del crucero MV Hondius
Los pasajeros del crucero ya se encuentran a mitad de camino y llegarán al puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) este domingo al mediodía. La OMS ha confirmado seis casos positivos.
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Así será la evacuación de riesgo del crucero Hondius en Tenerife
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Nueva cobertura en directo
¡Buenos días! Arrancamos una nueva cobertura en directo sobre la última hora del crucero neerlandés MV Hondius, en el que se ha desatado un brote de hantavirus, y que tiene previsto llegar este domingo al mediodía al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife.