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Última hora del brote de hantavirus, en directo: Tenerife se prepara para la llegada del crucero MV Hondius
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Última hora del brote de hantavirus, en directo: Tenerife se prepara para la llegada del crucero MV Hondius

Los pasajeros del crucero ya se encuentran a mitad de camino y llegarán al puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) este domingo al mediodía. La OMS ha confirmado seis casos positivos.

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
Praia (Cape Verde), 04/05/2026.- Dutch cruise ship MV Hondius is anchored off the coast of the city of Praia on the island of Santiago, Cape Verde, 04 May 2026, after three people died onboard from an acute respiratory syndrome. The World Health Organization (WHO) reported one confirmed case and five additional suspected cases of hantavirus infection on the vessel sailing in the Atlantic Ocean. Three of those affected have died and one is currently in intensive care in South Africa. (Cabo Verde, Sudáfrica) EFE/EPA/ELTON MONTEIRO
El crucero 'MV Hondius', en aguas del Atlántico Sur.EFE
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Así será la evacuación de riesgo del crucero Hondius en Tenerife
07:00
Nueva cobertura en directo

¡Buenos días! Arrancamos una nueva cobertura en directo sobre la última hora del crucero neerlandés MV Hondius, en el que se ha desatado un brote de hantavirus, y que tiene previsto llegar este domingo al mediodía al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife. 

Jesús Delgado Barroso
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Redactor de Hard News en El HuffPost España. Graduado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y Máster El País, trabajó en Diario de Sevilla, Cadena SER y El País. En El HuffPost escribe temas de Actualidad, pero también sobre Cultura, lo que más le apasiona.

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