En directo, la celebración del Mundial de España: artistas, rúa y todas las sorpresas minuto a minuto

"Reyes del Mundo", el eslogan elegido por la RFEF para festejar este Mundial

Por el momento no hay noticias del desplazamiento de los jugadores a Casa Real, más allá de lo que estipula la agenda oficial. Pero sí hay ya señal de vídeo en directo de los alrededores de la Plaza de Cibeles, donde será la gran fiesta (desde las 18:00 habrá animación, espectáculos y música).

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​Allí se ha montado ya un gran escenario y ya hay un grupo de aficionados concentrándose. En él se puede ver la decoración que la Real Federación Española de Fútbol había encargado para festejar la segunda estrella en la camiseta de la selección: "Reyes del Mundo" y "gracias" son algunos de los mensajes que ya dedican a los de Luis de la Fuente.