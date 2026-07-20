En directo, la celebración del Mundial de España: artistas, rúa y todas las sorpresas minuto a minuto
La segunda estrella ya está en casa: sigue con El HuffPost todas las celebraciones y actos por el triunfo de España ante Argentina en Nueva Jersey.
Por el momento no hay noticias del desplazamiento de los jugadores a Casa Real, más allá de lo que estipula la agenda oficial. Pero sí hay ya señal de vídeo en directo de los alrededores de la Plaza de Cibeles, donde será la gran fiesta (desde las 18:00 habrá animación, espectáculos y música).
Allí se ha montado ya un gran escenario y ya hay un grupo de aficionados concentrándose. En él se puede ver la decoración que la Real Federación Española de Fútbol había encargado para festejar la segunda estrella en la camiseta de la selección: "Reyes del Mundo" y "gracias" son algunos de los mensajes que ya dedican a los de Luis de la Fuente.
El objetivo es que la recepción por parte de la Familia Real dé comienzo a las 17:30. Después, habrá otra recepción en Moncloa con Pedro Sánchez. La idea es que la rúa comience sobre las 19:00 horas desde la zona y se dirija hasta Cibeles.
Desde las 18:00 habrá un escenario en Cibeles con una programación de música, animación y espectáculos que amenizará la espera hasta la llegada de los jugadores, que se prevé a las 21:00 horas. Habrá DJ de primer nivel, destacados artistas y otras sorpresas, según la RFEF.
Iñaki Williams, hermano y compañero de Nico Williams en el Ahtletic de Bilbao, le ha dedicado unas emotivas palabras al campeón del mundo.
"Pero más allá del trofeo, gracias por esto: has hecho que millones de inmigrantes como nuestros padres se sientan orgullosos de que sus futuros hijos algún día puedan vivir lo que tu has vivido y de que millones de españoles empaticen con nuestra historia, que no es solo la nuestra sino la de todas las personas que dejan todo atrás por un futuro mejor, porque has tocado el cielo con los dedos y has demostrado que con trabajo y esfuerzo todo es posible".
Uno de los autobuses de la Real Federación Española de Fútbol que ha ido a recoger al aeropuerto a los campeones del mundo ya están vinilados con la segunda estrella conquistada este domingo frente a Argentina en Nueva Jersey.
Los jugadores españoles aterrizaron hace unos minutos en Madrid. La Familia Real les espera en Zarzuela a las 17:30 horas. Después habrá una rúa (con un autobús descapotable) que comenzará en torno a las 19:00 desde la zona de Moncloa (previamente los campeones habrán sido recibidos por el presidente del Gobierno).
¿Y por qué elegir?
¿Y por qué no? ¿Por qué no?
Bueno bueno, tranqui, dejo la bromita. Pero aquí tienes una encuesta especial de El HuffPost con la que podrás seleccionar qué once ideal destacarías entre las dos campeonas del mundo.
Incluso los autobuses de la empresa de handling de Iberia se han engalanado con la doble estrella para recibir a los jugadores de la selección, que se dirigen en estos momentos a la terminal. La ansiada Copa del Mundo ya está en España.
Mientras recibimos la primera foto de equipo con la Copa del Mundo en suelo español, así está el aeropuerto de Barajas en estos momentos, con alrededor de unos 300 aficionados esperando a la selección española.
Luis de la Fuente, Rodri y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, han sido los primeros en bajar del avión. Ahora mismo la mayoría de los jugadores están en tierra esperando el transporte hasta la terminal del aeropuerto.
En cuestión de unos minutos podremos ver las primeras imágenes de los campeones del mundo ya en España. Aquí Alberto, que recupero por un ratito los mandos de este minuto a minuto.
El avión de la selección española acaba de aterrizar. Alrededor de 300 aficionados esperan en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para recibir a los campeones.
El equipo tiene la audiencia con la Familia Real a las 17.30 horas en el Palacio de la Zarzuela. Después se dirigirá a la Moncloa y posteriormente dará comienzo la rúa que recorrerá las calles de Madrid.
La fiesta finalizará en Cibeles, donde actuarán artistas como Lola Índigo, Aitana y Ana Mena, además de grupos como Arde Bogotá.
España ha alcanzado un hito que nadie había conseguido hasta ahora. La selección femenina ganó el Mundial de 2023, por lo que es vigente campeona. La masculina lo hizo ayer. España, por lo tanto, reina ahora mismo en el fútbol.
Además, solo hay otro país que ha conseguido mundiales masculinos y femeninos: Alemania.
Quizás no sea el primer detalle en el que piensan los aficionados, pero desde luego también cuenta: tanto la Federación como los futbolistas se llevan un premio económico.
Cada uno de los jugadores se embolsará 756.000 euros por haber ganado el Mundial. En cuanto a la RFEF, la cifra asciende a los 44 millones de euros.
Otro de los gestos de la final lo protagonizó Nico Williams. Y no (únicamente) por el pase a Ferran Torres en el gol, sino por el emotivo instante en el que se aproximó a su madre para entregarle la medalla de campeón.
María Comfort Arthuer, madre de Nico, recogió la medalla emocionada. Cabe recordar que el futbolista siempre se ha referido a ella como su principal referente.
Ya os comenté que Alberto se traía algo entre manos. Resulta que el vuelo de la selección española es el más seguido del mundo, tal y como se puede comprobar en Flightradar24.
En el momento de escribir estas líneas, cerca de 14.000 personas lo están siguiendo directo. Se trata del vuelo IBE1410 de Iberia que despegó esta madrugada del aeropuerto internacional de Newark (Nueva Jersey) y que está a punto de llegar a Madrid.
Los lectores de El HuffPost han valorado la victoria de la selección española y su recorrido en el Mundial 2026. Todos los comentarios son positivos, aunque algunos usuarios subrayan el juego duro de Argentina en la final.
"España jugó al fútbol, Argentina boxeó", destaca uno de los lectores. Los aficionados también hablan de un "colectivo admirable" en referencia al juego de la selección.
Está claro que La Roja no deja a nadie indiferente.
El punto álgido de la celebración será en Cibeles. Allí la selección española ofrecerá la Copa del Mundo a los aficionados y seguro que pronunciarán más de una frase que pasará a la historia...
Pero hay detalles importantes más allá de fútbol. Por ejemplo, las actuaciones que amenizarán la espera. Ya se ha confirmado la presencia de Arde Bogotá y de otros artistas como Álex Martini, Barce y DJ Pawly.
A estas horas queda una duda: ¿cantará Aitana?
¡Buenas tardes! Soy Enrique y cojo los mandos del directo mientras Alberto os prepara nuevos artículos. Una pista: ahora mismo está muy atento al avión en el que viaja La Roja... ¿Y quién no? Nunca un trayecto aéreo fue tan ilusionante.
Pero mientras los campeones del mundo regresan a casa, toca preparar la celebración de esta tarde.
La Familia Real ya ha confirmado que la recepción en el Palacio de la Zarzuela tendrá lugar a las 17.30 horas. Estarán presentes los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Y hasta aquí podemos leer.
Una de las felicitaciones más curiosas que verás hoy: la del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.
"Felicito al pueblo y al gobierno de España por el merecido éxito de su equipo nacional de fútbol y la obtención del título de campeón del mundo. La alegría del pueblo y del gobierno amigo de España es la alegría del pueblo y del gobierno de Irán".
Joan Capdevila, campeón del mundo de 2010, es un tipo supersticioso. A través de las redes ha confesado uno de los pequeños rituales secretos que realizó de cara a la final del Mundial de Sudáfrica en 2010. Lo llamativo es que le aconsejó a Cucurella que hiciera lo propio... y este también ha cumplido.
El último boletín del Observatorio Español de Racismo y Xenofobia (OBERAXE) destaca "el volumen significativo de comentarios de carácter racista e islamófobo" en redes sociales contra Lamine Yamal, que acaba de ser coronado campeón del mundo. Mi compañero Héctor Juanatey te ofrece aquí todos los detalles.
Los datos del Observatorio corresponden al mes de junio, por lo que todavía no han hecho públicos los comentarios que, por ejemplo, pudo suscitar en redes sociales el artículo del expresidente Mariano Rajoy, ese en el que aseguraba que en Francia no había franceses.
Hay páginas que el fútbol se empeña en escribir dos veces. Del minuto 116 en Johannesburgo al 106 en Nueva Jersey, hay muchas similitudes entre ambas jugadas, entre ambos protagonistas y entre ambas selecciones.
Víctor Pérez recoge algunos de esos paralelismos en este artículo que puedes leer aquí.
Por la tarde, después de las recepciones oficiales e institucionales de la selección, comenzará la esperada rúa cuyo itinerario completo está fijado de la siguiente manera, según publica la RFEF en su propia página web:
Palacio de la Zarzuela – A-6 – Moncloa (inicio de la rúa) – C/Princesa – Alberto Aguilera – Carranza – Sagasta – Génova, en sentido contrario – C/Goya – C/Serrano – Plaza de la Independencia – Puerta de Alcalá – Alfonso XII – C/Montalbán.
El IB1410 que despegó de Newark (EEUU) minutos después de las 05:00 horas de la madrugada (hora española) aterrizará en Madrid a las 14:41. Se esperaba que lo hiciera en un principio a las 1250, por lo que acumula cerca de dos horas de retraso.
En principio, los de Luis de la Fuente tendrán margen de actuación: no se espera que se les reciba en el Palacio de la Zarzuela por la Casa Real hasta las 17:30. También habrá una recepción en Moncloa por parte de Presidencia del Gobierno antes de comenzar la esperada rúa por las calles de Madrid.
La selección española ya vuela a casa y los jugadores traen ya la segunda estrella bordada en el escudo. Ahora toca celebrar la victoria por 1 a 0 frente a Argentina en la final de Nueva Jersey y festejar la conquista de este nuevo trofeo. Sigue con El HuffPost minuto a minuto y en directo todos los actos programados para este lunes con la selección española.
Soy Alberto, y junto con varios compañeros te iré contando a lo largo del día todas las novedades en torno a los actos previstos para festejar el segundo Mundial que podrá guardar España en sus vitrinas.