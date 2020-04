Los nutricionistas claman contra Telecinco por esta imagen

Estas recomendaciones han indignado a varios nutricionistas, que han desgranado por qué lo que se dice en Ya es mediodía es nocivo para la salud.

Carlos Ríos, creador del movimiento realfood, que aboga por la ingesta de comida real, ha compartido en Instagram un post desmontando estas recomendaciones “sin ninguna evidencia científica”.

″¡Comer de seis a ¡diez! diez puñeteras veces al día. No da tiempo a comer tantas veces, tendríamos que dejar de aplaudir a las 20:00 porque estaríamos comiendo nuestra octava ración de galletas con nata. Es probable que la pérdida de olfato y gusto pueda disminuir el apetito, pero eso NO justifica estar todo el día comiendo. No es saludable para nuestro sistema digestivo”, ha señalado Ríos.

Sobre comer nata, galletas o miel, Carlos Ríos no lo ve claro: “En lugar de ultraprocesados pro inflamatorios que empeoran nuestro sistema inmune, recomendaría más pescado y frutos secos”.

Sobre los rebozados, el nutricionista ha sido tajante: “Rebozados... sí y un sanjacobo para el listo que ha decidido poner este despropósito”.