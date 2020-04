Cómo este médico de pueblo ha logrado que en su localidad haya cero casos de coronavirus: "No hay milagros"

En el municipio nadie le tachó de alarmista, solo tuvo alguna queja puntual de vecinos que se quedaron sin ir a ver su familiar a la residencia. Este hecho lo justifica describiendo a la población del mundo rural: “Tienen mucha fe en su médico de cabecera, sobre todo, si es un poco humano. Si les hablas de tú a tú, lo entienden. Al principio hubo alguno que protestó un poco por no poder entrar, pero luego todos lo entendieron muy bien. Tienen fe en el sistema sanitario”.

Ese contacto tan directo con sus pacientes también le está facilitando las cosas durante esta cuarentena. Según narra, cuando él llega al centro de salud llama a las personas que han contactado. Si es para solucionar algún trámite, lo hace por teléfono, mientras que si lo tiene que citar lo hace con normalidad. Solo hay una excepción: los que presentan un cuadro respiratorio. Entonces entra en juego el hecho de conocer los antecedentes clínicos del paciente.

Así lo describe Comas: “Si me llama un paciente que sabemos que tiene un cuadro bronquial varias veces al año, tengo que ir con mucha precaución porque no sé si es coronavirus. Me envían fotos, las miro y le doy el tratamiento adecuado como si fuera esa bronquitis que tiene siempre. Si se le pasa sé que no es COVID-19. Pero como lo sé unos días después, hasta saber su evolución lo tengo aislado”.

Esto es lo que le ha pasado con ese paciente sospechosos de haberlo cogido. Como tiene síntomas que podrían ser a causa de este virus, le dijo que se quedará en casa. El resto de pacientes a los que se le han hecho la prueba han dado negativo.

Crítico con la gestión de la atención primaria

Si hay una cosa que le achaca Eduardo Comas al Gobierno es la gestión que ha habido con la Atención Primaria, a la que considera que se le ha dejado vendida contra el virus.

“Es como si fuera una guerra contra el coronavirus, nosotros tenemos un ejercito que se llama sanidad y la primera línea defensiva es la Atención Primaria, que es la mejor del mundo con la noruega, pero nos la hemos saltado a la torera”, relata. Entre los errores, describe que se le ha dejado sin equipos de protección, test o tratamientos con los que poder disminuir la carga viral.

Esto ha hecho, continúa, que la primera línea que se haya enfrentado al virus sea la de los hospitales, la que tendría que haber sido teóricamente la segunda: “Si no nos la hubiéramos saltado no habrían colapsado tanto los hospitales y no habría muerto tanta gente”.

Comas también cree que habría que haber tomado las medidas oportunas diez días antes, para haber contenido la propagación.

Además, y aunque califica de “bastante” el peso que ha tenido la economía en esta decisión, el hecho de haber empezado antes habría mitigado algo la crisis económica posterior porque ahora va a venir una “bofetada muy importante”.

“Pero ahora es el momento de ir todos juntos contra la enfermedad, ya pediremos responsabilidades después”, concluye.

Hasta entonces, Cedrillas luchará unido por ser uno de esos sitios que se han convertido en la verdadera resistencia contra el coronavirus.