El torero Miguel Abellán, contra un miembro del Gobierno: "Me atrevería a mirarle a los ojos..."

El torero Miguel Abellán se quejó este miércoles amargamente en El Programa de AR (Telecinco) de la situación del mundo de la tauromaquia y reprochó su actitud al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

Al líder de Unidas Podemos le recriminó estas palabras que pronunció en una reciente intervención en el Senado: “A mí no me gusta y me incomoda enormemente que se reivindique como una práctica cultural a proteger algo que no puedo evitar ver como hacer mucho daño a un animal en un espectáculo para que disfrute gente”.

“Yo me atrevería a mirarle a los ojos y decirle que la cultura más arraigada en nuestro país es la tauromaquia y la cultura no le pertenece a ningún poder público, le pertenece al pueblo y es este el que debe decidir”, le dijo Abellán en directo en Telecinco sobre esas declaraciones.

El torero continuó afirmando que el vicepresidente de España ocupa el cargo “para hacer iguales a todos sus ciudadanos ante la ley”: “Por eso, con toda la humildad y educación, me atrevería a decirle que se preocupe más de hacer cumplir la ley y no de hacer prevalecer gustos personales por encima de derechos constitucionales”.

Abellán terminó recordándole al dirigente político que “es responsable absoluto de condenar a 200.000 familias a que no puedan ejercer su profesión y a la pobreza y a la hambruna”.