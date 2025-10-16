Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Israel deja caer a Alemania que como hay acuerdo con Hamás ya pueden enviarles más armas
Global

Global

Israel deja caer a Alemania que como hay acuerdo con Hamás ya pueden enviarles más armas

El Gobierno israelí habla del fin de la guerra, a pesar de las múltiples dudas que existen en la comunidad internacional sobre el cumplimiento y posibilidades reales de materializar el acuerdo hasta sus últimas fases.

Antón Parada
Antón Parada
Friedrich Merz, canciller federal de Alemania, en una imagen de archivo.REUTERS/Annegret Hilse

En un contexto en el que se disparan los temores a una ruptura del acuerdo del plan de paz para la Franja de Gaza, con palestinos que siguen muriendo bajo el fuego israelí que lo justifica en haber traspasado la invisible línea amarilla que Tel Aviv determinó que son sus zonas de amortiguación. En un contexto en el que la dificultad de Hamás para acceder a los túneles e infraestructuras reducidas a escombros les imposibilita recuperar los cuerpos de los rehenes de los brutales atentados del 7-O e Israel amenaza con más ataques, las autoridades israelíes siguen insistiendo en una cuestión comercial con Alemania.

El Ejecutivo de Benjamin Netanyahu ha vuelto a dejar caer a uno de sus mayores socios comerciales en Europa que ya es el momento de revertir dos de las parcas decisiones que se atrevió a tomar Berlín en el marco de la carnicería que Tel Aviv comete con los civiles palestinos -en cifras oficiales son más de 67.000 los muertos, aunque entre esos escombros se cree que hay 7.000 cadáveres-, cuestión catalogada como "genocidio" por una agencia de la ONU.

En boca de la viceministra de Exteriores israelí, Sharren Haskel, en el marco de una visita a la capital germana, ha indicado a la prensa que "esperamos que el Gobierno alemán levante esas dos restricciones". ¿Cuáles? Una es de carácter diplomático y habitual para países con conflictos armados, la advertencia de viaje a los ciudadanos alemanes ante la peligrosidad en determinadas zonas de Israel -y la Cisjordania ocupada por Israel-. La otra es que vuelva a fluir el envío de armas y munición propio de quien hasta hace unos meses era el segundo mayor exportador de armamento a Tel Aviv.

"Esperamos que el Gobierno alemán levante esas dos restricciones"

En esa línea, Haskel ha apelado al final de la "guerra" para justificar que deben levantar la que representa el único atisbo de sanción o medida coercitiva que tomó Alemania contra Israel por su campaña militar sobre Gaza y las violaciones del derecho internacional que comete en Cisjordania, como la futura ampliación de colonias en la 'zona E1' de Jerusalén Este para evitar un futuro Estado palestino conectado en el territorio que Israel ha ido arrebatando violando los acuerdos internacionales adoptados décadas antes.

Lo cierto es que lo que llevó al Gobierno de coalición de Berlín a tomar esta decisión fue la segunda fase de la Operación Carros de Gedeón, por la que el Ejército israelí recibió la orden de apoderarse de la capital de la Franja, Ciudad de Gaza, forzando el último desplazamiento de más de medio millón de civiles palestinos. "En estas circunstancias el Gobierno Federal no aprobará hasta nuevo aviso ninguna exportación de material militar que pudiera utilizarse en la Franja de Gaza", determinó el canciller federal, Friedrich Merz, en un comunicado.

La insistencia de Israel para levantar ya las sanciones a Israel

Con todo, ya en Egipto durante la cumbre internacional que congregó a distintos países, entre ellos España, pero también a Alemania, se habló en numerosas ocasiones de que el acuerdo supondría también una razón para que la Unión Europea levantase las -también tibias- sanciones a Israel. El propio Donald Trump lo defendió ante la prensa. No obstante, en el seno de la comunidad internacional sobrevuela la duda de si tomar esa decisión ahora no sería exponerse a cualquier cambio o ruptura del plan de paz, sobre todo cuando EEUU ha dejado claro que apoyará a Israel si decide que se ha incumplido el pacto y quiere volver a arrasar Gaza.

De la futura Gaza también ha hablado la viceministra israelí, en el marco de las conversaciones que se está produciendo para formar una fuerza de paz con tropas de distintos países, con el objetivo de garantizar que se mantiene la seguridad en la Franja y se materializa el cambio de Ejecutivo, sin presencia de Hamás. "Consideramos que el Gobierno alemán es digno de confianza para participar" en dichas fuerzas de paz, ha concedido Heskel. A preguntas de la prensa sobre sensibilidades históricas de Alemania bajo el régimen nazi -al parecer, las mismas que impiden que establezcan sanciones serias al citado "genocidio"-, esta ha asegurado que "confía" en Berlín.

Antón Parada
Antón Parada
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 