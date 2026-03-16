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Milicianos proiraníes se atribuyen un bombardeo con 6 muertos contra una base de EEUU en Irak
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Milicianos proiraníes se atribuyen un bombardeo con 6 muertos contra una base de EEUU en Irak

Otro de los grupos 'proxy' de Teherán saca pecho de "una operación precisa y eficaz con misiles" contra la Victory Base, al lado del Aeropuerto Internacional de Bagdad, en la capital.

Antón Parada
Antón Parada
Imagen de archivo de manifestantes proiraníes en las calles de Bagdad (Irak), tras el inicio de los ataques de EEUU e Israel que acabaron la vida del ayatolá Alí Jameneí.
Imagen de archivo de manifestantes proiraníes en las calles de Bagdad (Irak), tras el inicio de los ataques de EEUU e Israel que acabaron la vida del ayatolá Alí Jameneí.REUTERS

Otro grupo 'proxy' de Irán se ha atribuido un nuevo golpe contra posiciones estadounidenses en la región, en respuesta a las operaciones Furia Épica y León Rugiente de EEUU e Israel contra Irán. Se trata de las milicias proiraníes Resistencia Islámica en Irak, las mismas que ya habían reclamado la autoría de un supuesto ataque contra un avión cisterna que Washington asegura que se estrelló en un accidente.

Dichos milicianos afines a Teherán han anunciado un bombardeo sobre el Victory Base Complex, la base Victoria que tiene EEUU en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Bagdad, en la capital iraquí. Según el anuncio, habrían causado un total de 6 bajas y 4 heridos en dicho ataque, todavía sin confirmación por parte de Washington.

En esta línea, el comunicado reza lo siguiente: "Nuestros valientes muyahidines han llevado a cabo una operación precisa y eficaz con misiles dirigidos contra la base estadounidense de Victoria, cerca del aeropuerto de Bagdad". También especifican que los heridos están graves, si bien no hay confirmación de que se traten de soldados estadounidenses o de fuerzas regulares iraquíes.

El grupo proiraní confirma cuatro muertos de otro ataque estadounidense

Por otro lado, el grupo proiraní en Irak también ha dejado entrever que un ataque de EEUU habría causado cuatro muertos entre los efectivos de otra milicia proiraní en territorio iraquí. Se trata de la lamentación ante un bombardeo estadounidense contra posiciones en la norteña provincia de Kirkugk, que se saldó con cuatro miembros de otro grupo, en este caso la milicia iraquí Kataeb Imam Alí.

Antón Parada
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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