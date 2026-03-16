Milicianos proiraníes se atribuyen un bombardeo con 6 muertos contra una base de EEUU en Irak
Otro de los grupos 'proxy' de Teherán saca pecho de "una operación precisa y eficaz con misiles" contra la Victory Base, al lado del Aeropuerto Internacional de Bagdad, en la capital.
Otro grupo 'proxy' de Irán se ha atribuido un nuevo golpe contra posiciones estadounidenses en la región, en respuesta a las operaciones Furia Épica y León Rugiente de EEUU e Israel contra Irán. Se trata de las milicias proiraníes Resistencia Islámica en Irak, las mismas que ya habían reclamado la autoría de un supuesto ataque contra un avión cisterna que Washington asegura que se estrelló en un accidente.
Dichos milicianos afines a Teherán han anunciado un bombardeo sobre el Victory Base Complex, la base Victoria que tiene EEUU en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Bagdad, en la capital iraquí. Según el anuncio, habrían causado un total de 6 bajas y 4 heridos en dicho ataque, todavía sin confirmación por parte de Washington.
En esta línea, el comunicado reza lo siguiente: "Nuestros valientes muyahidines han llevado a cabo una operación precisa y eficaz con misiles dirigidos contra la base estadounidense de Victoria, cerca del aeropuerto de Bagdad". También especifican que los heridos están graves, si bien no hay confirmación de que se traten de soldados estadounidenses o de fuerzas regulares iraquíes.
El grupo proiraní confirma cuatro muertos de otro ataque estadounidense
Por otro lado, el grupo proiraní en Irak también ha dejado entrever que un ataque de EEUU habría causado cuatro muertos entre los efectivos de otra milicia proiraní en territorio iraquí. Se trata de la lamentación ante un bombardeo estadounidense contra posiciones en la norteña provincia de Kirkugk, que se saldó con cuatro miembros de otro grupo, en este caso la milicia iraquí Kataeb Imam Alí.