Lo imposible se hizo posible: un mes de guerra en Ucrania, sin paz en el horizonte

Un mes de muerte, destrucción y éxodo, de sufrimiento de los inocentes que pagan todas las contiendas, de historia manipulada y delirios de grandeza , de negociaciones que no llevan a ningún lado pero que, de hacerlo, cambiarían el modelo de seguridad de Europa, y de sanciones como nunca antes se habían visto, de propaganda e información en vivo en las redes. Los diarios y directos de la prensa encallan, con el virus del conflicto largo inoculado en los titulares. No hay horizonte de alto el fuego, así que de paz ni hablamos. Lo único concreto, tangible, es el infierno.

Donetsk, Lugansk y la “operación militar especial”

Esto no es lo esperado

Pero en la hermandad del horror, Mariupol no está sola. Nos vamos aprendiendo la geografía de Ucrania a base de bombardeos: Chernígov y Jersón están casi sin comida ni medicinas tras la intensificación de los ataques, Zaporiyia y Sumy no descansan, en Leópolis se recrudecen los golpes aéreos por ser nudo defensivo y estar cerca de suelo OTAN -Polonia- y Chernobil contiene el aliento con la central en manos rusas y constantes incidentes de electricidad.

Los infames números

Las sanciones y sus consecuencias

Los boicots en el mundo de la cultura o el deporte no hacen mella. Para Putin, como el que oye llover. Más daño hace la creciente contestación interna. Como se lee en las pancartas de medio mundo, “Rusia no es Putin” y los ciudadanos que no comulgan con su presidente y su guerra están protagonizando heroicas protestas para denunciar que no quieren una guerra en su nombre, en la que están muriendo además soldados cuyos cuerpos ni siquiera se recuperan. En la retina quedan gritos como el de la periodista que se juega la libertad por sacar un cartel o el chico detenido por portar sencillamente un papel en blanco.